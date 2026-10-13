Печальная новость для фанатов «Во все тяжкие»: Ар Джей Митт скончался в возрасте 34 лет

Американский актер Ар Джей Митт, исполнивший роль сына Уолтера Уайта в популярном сериале «Во все тяжкие», ушел из жизни в возрасте 34 лет. О его смерти стало известно 12 октября. Представители актера подтвердили эту информацию.

Ар Джей Митт завоевал огромную популярность среди зрителей, воплотив на экране образ Уолтера «Флинна» Уайта-младшего. Как и его персонаж, сам актер жил с церебральным параличом. Митт использовал этот опыт, чтобы правдиво отразить жизнь и возможности людей с инвалидностью.

Актер был известен не только своей деятельностью в кино и на телевидении, но и работой по защите прав людей с инвалидностью. Он сотрудничал с различными организациями, выступая за развитие инклюзивности в обществе и создание дополнительных возможностей для актеров с инвалидностью.

Появились различные сообщения о причинах смерти актера, скончавшегося в штате Техас, США. Издание TMZ написало о возможном самоубийстве, однако сообщается, что правоохранительные органы проводят расследование. В первоначальном заявлении представителей актера подробности обстоятельств смерти не раскрывались.

Смерть Ар Джей Митта стала тяжелой утратой для фанатов «Во все тяжкие» и его коллег. Он запомнится не только своей актерской карьерой, но и вкладом в более широкое освещение роли людей с инвалидностью в обществе.