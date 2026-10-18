Мукаддас Садуллаева сообщила, что ждет четвертого ребенка (видео)

·73·Культура
Мукаддас Садуллаева сообщила, что ждет четвертого ребенка (видео)

Актриса Мукаддас Садуллаева поделилась радостной новостью на своей странице в Instagram. Она опубликовала видео с семьей, сообщив, что в ближайшее время в их доме появится еще один малыш.

На видео актриса участвует в семейной фотосессии со своим супругом Йигитали Мамаджановым и детьми. Кадры передают, с каким нетерпением члены семьи ждут нового гостя, особенно заметна радость Йигитали Мамаджанова и детей. Также актриса показала в видео снимок УЗИ плода.

Для справки: у Мукаддас Садуллаевой и Йигитали Мамаджанова на данный момент есть две дочери и один сын. Ожидаемый ребенок станет их четвертым малышом.

Под видео актриса оставила такой комментарий:

«Иншааллах, в нашу семью придет новый, четвертый гость. Пусть тем, кто мечтает, достанутся дети-близнецы».

Поклонники и подписчики в комментариях поздравляют актрису с радостной новостью, желая ей легкой беременности и благополучных родов.

Пол ожидаемого ребенка пока не разглашается.

Мукаддас СадуллаеваЙигитали МамаджановБеременностьInstagramЗнаменитости
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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