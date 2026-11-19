Как сообщает издание BAKU.WS со ссылкой на официальный сайт организатора аукциона — «Julien's Auctions», наибольший интерес среди выставленных лотов вызывает красная кожаная куртка, в которой Майкл Джексон снимался в клипе «Thriller». Стоимость предложений за знаменитый наряд из клипа, снятого в 1983 году, достигла 8,5 миллионов долларов.

Более 100 личных вещей, принадлежавших легендарному американскому певцу Майклу Джексону , были выставлены на аукцион. Среди них — сценические костюмы артиста, одежда, в которой он снимался в музыкальных клипах, различные аксессуары, а также награда «American Music Awards», полученная им в 1986 году.

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Награда певца «American Music Awards» также привлекла внимание покупателей. На нее поступило более 30 заявок, а последняя предложенная цена составляет 7 тысяч долларов.

Всего на торги выставлено 110 лотов. Основную их часть составляют концертные костюмы Майкла Джексона, вещи, использованные в видеоклипах, и личные аксессуары.

Аукцион проводится в рамках мероприятия «Julien's Celebrity & Pop Culture Experience», которое пройдет в Абу-Даби с 7 по 9 декабря.

Для справки: за свою карьеру Майкл Джексон 13 раз становился обладателем премии «Грэмми». Также в 1993 году он получил почетную награду «Легенда», а в 2010 году, посмертно, — премию «За жизненные достижения». Альбомы и музыкальные записи певца были проданы по всему миру тиражом более 1 миллиарда экземпляров.