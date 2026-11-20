Ученые определили массу Млечного Пути
Ученые оценили общую массу галактики Млечный Путь в 1,19 триллиона масс Солнца. Погрешность новых расчетов составляет 11 процентов, что является более точным результатом по сравнению с некоторыми предыдущими исследованиями. Об этом сообщает издание «Накед Скиенке».
Млечный Путь состоит из сотен миллиардов звезд, газа, пыли и темной материи. Поскольку темную материю невозможно наблюдать напрямую, ученые вычисляют массу галактики, изучая движение небесных тел.
Исследователи из международной научной коллаборации ДЭСИ проанализировали данные о 10 036 звездах, объединив их с наблюдениями космического телескопа Гаиа.
В результате масса области на расстоянии до 261 тысячи световых лет от центра галактики была оценена в 636 миллиардов масс Солнца. Общая же масса Млечного Пути, как выяснилось, составляет 1,19 триллиона масс Солнца.
В предыдущих исследованиях масса галактики оценивалась в диапазоне от 500 миллиардов до 2 триллионов масс Солнца.
Результаты исследования опубликованы на сервере научных статей арКсив. По мнению ученых, новые расчеты помогут лучше понять распределение темной материи и историю формирования Млечного Пути.
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…