Млечный Путь состоит из сотен миллиардов звезд, газа, пыли и темной материи. Поскольку темную материю невозможно наблюдать напрямую, ученые вычисляют массу галактики, изучая движение небесных тел.

Ученые оценили общую массу галактики Млечный Путь в 1,19 триллиона масс Солнца. Погрешность новых расчетов составляет 11 процентов, что является более точным результатом по сравнению с некоторыми предыдущими исследованиями. Об этом сообщает издание «Накед Скиенке».

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Исследователи из международной научной коллаборации ДЭСИ проанализировали данные о 10 036 звездах, объединив их с наблюдениями космического телескопа Гаиа.

В результате масса области на расстоянии до 261 тысячи световых лет от центра галактики была оценена в 636 миллиардов масс Солнца. Общая же масса Млечного Пути, как выяснилось, составляет 1,19 триллиона масс Солнца.

В предыдущих исследованиях масса галактики оценивалась в диапазоне от 500 миллиардов до 2 триллионов масс Солнца.

Результаты исследования опубликованы на сервере научных статей арКсив. По мнению ученых, новые расчеты помогут лучше понять распределение темной материи и историю формирования Млечного Пути.