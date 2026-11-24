Ферганский футбол лишился еще одного преданного своему делу человека. Ушел из жизни бывший футболист команды «Нефтчи», тренер футбольного клуба «ФарГУ» Ферганского государственного университета Сергей Елефертович Лебедев.

Сергей Лебедев внес достойный вклад в развитие спорта Ферганы и Узбекистана своей футбольной карьерой, богатым опытом и тренерской деятельностью. Его кончина стала тяжелой утратой для знавших его коллег, учеников и футбольных болельщиков.

Жизнь, посвященная ферганскому футболу

За свою футбольную карьеру Сергей Лебедев защищал честь команды «Нефтчи». Позже, выбрав тренерский путь, он работал с молодыми игроками в футбольном клубе «ФарГУ» Ферганского государственного университета.

В его деятельности важное место занимал не только опыт на футбольном поле, но и передача знаний и мастерства молодому поколению, а также вклад в воспитание учеников.

Память о нем будет жить в сердцах

Жизнь, посвященная футболу, накопленный опыт и тренерский труд оставляют след и после человека. Заслуги Сергея Лебедева в ферганском футболе, а также воспоминания, связанные с коллегами и учениками, не будут забыты.

Светлая память о покойном навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал, работал с ним, учился у него, а также в сердцах футбольных болельщиков.

Выражаем глубокие соболезнования членам семьи, близким, коллегам и ученикам Сергея Елефертовича Лебедева.

Пусть земля ему будет пухом.