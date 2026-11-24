Шумиха в UFC: Топурия хочет сначала сразиться с Пимблеттом в телешоу
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- Илия Топурия предложил принять участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter в качестве тренеров, а затем сразиться в октагоне с британцем Пэдди Пимблеттом.
- Грузинский боец открыто заявил о своем намерении победить соперника после этого проекта.
- Это предложение 29-летнего Топурия, у которого в UFC 9 победы и 1 поражение, вызывает большой интерес среди фанатов.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Илия Топурия предложил вывести отношения с британцем Пэдди Пимблеттом на новый уровень. Грузинский боец заявил, что они могли бы сначала стать тренерами в реалити-шоу Те Ултимате Фигхтер, а затем выяснить отношения в октагоне.
Это предложение Топурии может вызвать большой интерес среди фанатов UFC, так как соперничество между двумя бойцами обсуждается уже давно. Теперь же появился новый сценарий их потенциального столкновения.
«Сначала станем тренерами, а потом я оторву ему голову»
Аккаунт Хоме оф Фигхт в социальной сети Кс привел слова Топурии, адресованные Пимблетту. В них испано-грузинский боец предложил своему оппоненту вместе выступить в качестве тренеров в проекте Те Ултимате Фигхтер.
«Мы с Пэдди станем тренерами на шоу Те Ултимате Фигхтер. А потом я оторву ему голову. Во втором по значимости бою вечера Джастин Гейджи сразится с Арманом Царукяном. А последний бой в предварительном карде пройдет между Макгрегором и Чендлером», — цитирует аккаунт слова Топурии.
Те Ултимате Фигхтер — это реалити-шоу, организованное UFC, в котором бойцы делятся на две команды, а тренируют их известные спортсмены. В ходе проекта участники соревнуются друг с другом, а соперничество между тренерами зачастую становится одним из самых интересных аспектов сезона.
Потенциальное столкновение Топурии и Пимблетта
Илии Топурии 29 лет. Он начал свою карьеру в UFC в 2020 году и за короткое время стал одним из сильнейших бойцов организации. В 2024 году он завоевал чемпионский пояс в полулегком весе, а затем защитил его. В 2025 году он стал чемпионом в легком весе.
Однако в июне 2026 года после поражения от Джастина Гейджи он лишился чемпионского пояса в легком весе. Согласно официальным данным UFC, результат Топурии в организации составляет 9 побед и 1 поражение. Его общий рекорд в профессиональном ММА — 17–1.
Потенциальный бой с Пэдди Пимблеттом может стать одним из самых обсуждаемых противостояний в легком весе. Осуществится ли предложение Топурии начать соперничество через Те Ултимате Фигхтер — пока неизвестно. Но заявление бойца еще больше подогрело интерес к противостоянию между двумя спортсменами.
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