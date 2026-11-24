Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Илия Топурия предложил вывести отношения с британцем Пэдди Пимблеттом на новый уровень. Грузинский боец заявил, что они могли бы сначала стать тренерами в реалити-шоу Те Ултимате Фигхтер, а затем выяснить отношения в октагоне.

Это предложение Топурии может вызвать большой интерес среди фанатов UFC, так как соперничество между двумя бойцами обсуждается уже давно. Теперь же появился новый сценарий их потенциального столкновения.

«Сначала станем тренерами, а потом я оторву ему голову»

Аккаунт Хоме оф Фигхт в социальной сети Кс привел слова Топурии, адресованные Пимблетту. В них испано-грузинский боец предложил своему оппоненту вместе выступить в качестве тренеров в проекте Те Ултимате Фигхтер.

«Мы с Пэдди станем тренерами на шоу Те Ултимате Фигхтер. А потом я оторву ему голову. Во втором по значимости бою вечера Джастин Гейджи сразится с Арманом Царукяном. А последний бой в предварительном карде пройдет между Макгрегором и Чендлером», — цитирует аккаунт слова Топурии.