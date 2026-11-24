В Индии 15-летняя глухонемая девушка, ставшая жертвой тяжкого преступления, столкнулась с жестоким обращением со стороны собственной семьи. По данным местной полиции, ее мать и брат стали виновниками смерти девушки.

Сообщается, что инцидент произошел в сентябре. Тогда неизвестный мужчина, воспользовавшись беспомощностью девушки, увел ее в безлюдное место и совершил в отношении нее сексуальное насилие.

После случившегося семья оказалась в центре внимания местных жителей. Среди соседей поползли различные слухи. Утверждается, что мать девушки восприняла реакцию окружающих как позор для семьи.

Согласно материалам следствия, после этого женщина сговорилась с сыном, завела дочь в складское помещение, где мать и брат напали на нее и лишили жизни.

После происшествия полиция задержала мать девушки. Ее брат скрылся с места преступления и в настоящее время находится в розыске.

Эта трагедия еще раз показала, к каким тяжелым последствиям для человеческой жизни могут привести обвинения жертв сексуального насилия и предрассудки в обществе.