В Кыргызстане запретят производство и продажу насвая

·173·Мир
В Кыргызстане запретят производство и продажу насвая
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Правительство Кыргызстана утвердило концепцию демографической политики до 2040 года. Согласно документу, производство и распространение насвая в стране будут полностью запрещены.

Также планируется повышение минимального возраста для покупки алкогольных напитков и сигарет до 20–21 года. Будут введены ограничения на продажу алкогольной и табачной продукции в ночное время и через интернет.

Кроме того, предусмотрено повышение цен на эти товары за счет увеличения акцизных налогов. Правительство также планирует усилить контроль над рекламой табачной и алкогольной продукции для защиты несовершеннолетних от вредных привычек.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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