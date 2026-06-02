В Кыргызстане запретят производство и продажу насвая
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Правительство Кыргызстана утвердило концепцию демографической политики до 2040 года. Согласно документу, производство и распространение насвая в стране будут полностью запрещены.
Также планируется повышение минимального возраста для покупки алкогольных напитков и сигарет до 20–21 года. Будут введены ограничения на продажу алкогольной и табачной продукции в ночное время и через интернет.
Кроме того, предусмотрено повышение цен на эти товары за счет увеличения акцизных налогов. Правительство также планирует усилить контроль над рекламой табачной и алкогольной продукции для защиты несовершеннолетних от вредных привычек.
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