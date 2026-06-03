Самолет, летевший в Испанию, вернулся из-за Блуетут-устройства с названием «Бомба»

Самолет авиакомпании Унитед Аирлинес, летевший из США в Испанию, был вынужден неожиданно вернуться. Причиной стало появление устройства под названием «бомб» в списке Блуетут-соединений.

Экипаж принял решение вернуть самолет в аэропорт Ньюарка из-за потенциальной угрозы безопасности. Пассажиров попросили выключить все электронные устройства, однако подозрительное название продолжало отображаться в списке.

После приземления правоохранительные органы и службы безопасности провели проверку. Выяснилось, что устройство, названное «бомбой», на самом деле было фитнес-браслетом Fitbit, принадлежащим 16-летнему подростку.

После проверок пассажиры отправились в Испанию на том же самолете, но с новым экипажем. Обвинения подростку пока не предъявлены, инцидент расследует ФБР.