Самолет, летевший в Испанию, вернулся из-за Блуетут-устройства с названием «Бомба»

·88·Мир
Самолет, летевший в Испанию, вернулся из-за Блуетут-устройства с названием «Бомба»
Аудиоверсия

Самолет авиакомпании Унитед Аирлинес, летевший из США в Испанию, был вынужден неожиданно вернуться. Причиной стало появление устройства под названием «бомб» в списке Блуетут-соединений.

Экипаж принял решение вернуть самолет в аэропорт Ньюарка из-за потенциальной угрозы безопасности. Пассажиров попросили выключить все электронные устройства, однако подозрительное название продолжало отображаться в списке.

После приземления правоохранительные органы и службы безопасности провели проверку. Выяснилось, что устройство, названное «бомбой», на самом деле было фитнес-браслетом Fitbit, принадлежащим 16-летнему подростку.

После проверок пассажиры отправились в Испанию на том же самолете, но с новым экипажем. Обвинения подростку пока не предъявлены, инцидент расследует ФБР.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Эминем произнёс 99 слов за 16 секунд? Правда раскрыта!Сегодня, 11:21Обострение ситуации на Ближнем Востоке: США и Иран обменялись ударамиСегодня, 10:52В Японии медведь напал на людей: четверо пострадавшихСегодня, 10:34«Врата ада»: неугасающий огонь уже 70 летСегодня, 10:06В тоннеле длиной 265 метров обнаружен груз на 45 млн долларовСегодня, 09:48Испытание на высоте 180 метров потрясло канатоходцаСегодня, 09:47
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Книга рекордов Гиннесса обновлена! На свет появились девять детей одновременно
Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с трагедией в Китае
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
После 12 лет ожидания женщина родила пятерняшек
Мир ожидают рекордные по жаре годы
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна