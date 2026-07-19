В американском городе Балтимор провалился асфальт, автомобиль ушел под воду

В американском городе Балтимор произошло обрушение грунта. По имеющимся данным, прорыв подземного водопровода привел к образованию глубокой ямы на обочине дороги.

За короткое время провал заполнился водой. В этот момент в яму угодил автомобиль, внутри которого находилась 50-летняя женщина.

К счастью, женщина успела вовремя выбраться из машины. Сообщается, что в результате инцидента она не пострадала.

После происшествия на месте были приняты меры безопасности. Специалисты приступили к устранению неисправности водопровода и восстановительным работам на дороге.