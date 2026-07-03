Стало известно, кто в Узбекистане живет дольше

Средняя продолжительность жизни населения в Узбекистане растет. Согласно последним данным, опубликованным Национальным статистическим комитетом, к концу 2025 года средняя продолжительность жизни в стране составила 75,4 года.

Статистический анализ показывает, что женщины живут значительно дольше мужчин. В частности, средняя продолжительность жизни женщин составила 77,3 года, в то время как у мужчин этот показатель составил 72,9 года. Таким образом, стало известно, что в стране женщины в среднем живут на 4,4 года дольше мужчин.