Стало известно, кто в Узбекистане живет дольше

·1·Узбекистан
Стало известно, кто в Узбекистане живет дольше

Средняя продолжительность жизни населения в Узбекистане растет. Согласно последним данным, опубликованным Национальным статистическим комитетом, к концу 2025 года средняя продолжительность жизни в стране составила 75,4 года.

Статистический анализ показывает, что женщины живут значительно дольше мужчин. В частности, средняя продолжительность жизни женщин составила 77,3 года, в то время как у мужчин этот показатель составил 72,9 года. Таким образом, стало известно, что в стране женщины в среднем живут на 4,4 года дольше мужчин.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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