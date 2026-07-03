Раскрыты факты взятки в 2 тысячи долларов и сделки по продаже земли на 160 тысяч долларов

·22·Общество
Раскрыты факты взятки в 2 тысячи долларов и сделки по продаже земли на 160 тысяч долларов

В Ташкенте задержан сотрудник кадастра при получении взятки, а в Андижане — гражданин, обещавший продать землю из государственного резерва.

Первый случай был выявлен после обращения в «Колл-центр» СГБ. Главный инспектор отдела агентства кадастра по Яшнабадскому району потребовал деньги за то, чтобы не сносить незаконные легкие конструкции и не налагать штрафы.

В ходе оперативных мероприятий он был задержан при получении 2 тысяч долларов США через третье лицо. Операция была проведена управлением СГБ по городу Ташкенту и Департаментом по противодействию экономическим преступлениям.

Stol ustida juda ko‘p miqdordagi AQSH dollarini ko‘rsatayotgan ayol.

В случае с Андижаном гражданин 1984 года рождения заявил, что приобрел через «E-auksion» земельный участок площадью 40 соток в промышленной зоне Хакана.

На самом деле он потребовал 160 тысяч долларов за то, чтобы переоформить эту землю, находящуюся в государственном резерве, на имя покупателя через своих знакомых в системе кадастра.

Сотрудники СГБ, внутренних дел и департамента задержали его с вещественными доказательствами в момент получения предоплаты в размере 80 тысяч долларов.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время ведется следствие.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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