Доступный и надежный: рекомендации по покупке Дакиа Дустер второго поколения

На автомобильном рынке не всегда легко найти баланс между доступной ценой и высокой выносливостью. Однако модель Дустер, выпускаемая румынским брендом Дакиа, полностью изменила это представление. В частности, кроссовер второго поколения (Мк2), представленный в 2018 году, привлек внимание многих автолюбителей не только своей доступностью, но и современными технологиями. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщение передает.

По данным издания What Car?, на сегодняшний день полноприводные версии (4WD) этой модели на вторичном рынке остаются одним из самых привлекательных предложений благодаря своей экономичности и внедорожным качествам. Дакиа Дустер отличается надежностью не только на городских улицах, но и в сложных дорожных условиях.

Экономичность и технические возможности

В моделях Дустер второго поколения выбор двигателей значительно расширился. Особенно популярен 1,5-литровый дизельный двигатель дКи благодаря своей топливной экономичности. Этот агрегат расходует в среднем около 4,5–5 литров на 100 километров, что является большим преимуществом в условиях нынешних цен на энергоносители. Также для любителей бензиновых двигателей доступны версии с 1,3-литровым турбомотором, разработанным в сотрудничестве с Mercedes-Benz.

Модели с системой полного привода (4WD) предоставляют покупателям настоящие внедорожные возможности. Эта система была разработана Nissan и может работать в трех режимах: 2WD (передний привод), Ауто (автоматическое распределение) и Лок (блокированный полный привод). Это делает автомобиль незаменимым в зимних условиях и на грязных дорогах.

Комфорт и оснащение салона

По сравнению с первым поколением, салон Мк2 Дустер был значительно улучшен. Производитель уделил особое внимание шумоизоляции, что повышает комфорт во время вождения. Также были добавлены такие функции, как современная мультимедийная система с поддержкой Apple КарПлай и Android Auto, а также система камер кругового обзора (Мулти-виев камера).

На автомобильном рынке Узбекистана интерес к этой модели также высок. Хотя у нас она продается под брендом Renault, платформа и основные агрегаты идентичны Дакиа Дустер. Это не создает лишних проблем при поиске запчастей и сервисном обслуживании.

При выборе Дустер на вторичном рынке рекомендуется обратить внимание на следующие аспекты:

Своевременная замена моторного масла и наличие сервисной книжки;

Бесшумная работа системы полного привода (если имеется);

Исправность электронных систем и датчиков;

Отсутствие серьезных повреждений нижней части кузова, полученных в условиях бездорожья.

Подводя итог, Дакиа Дустер — это идеальный выбор для тех, кто не стремится к излишней роскоши, но ищет надежный и экономичный автомобиль. Его простая конструкция и выносливость гарантируют долгие годы службы.