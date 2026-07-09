По приказу Трампа нанесен удар по Ирану: Иран обстрелял ракетами базы США

·53·Мир
По приказу Трампа нанесен удар по Ирану: Иран обстрелял ракетами базы США

Ситуация на Ближнем Востоке достигла критической точки. Центральное командование США (КЭНТКОМ) сообщило о нанесении новых масштабных авиаударов по объектам на территории Ирана. Самое тревожное заключается в том, что приказ об этих атаках отдал лично президент США Дональд Трамп. В ответ Иран незамедлительно нанес ракетные удары по военным базам США в регионе. Zamin.уз собрал подробности этого опасного военного столкновения.

США уничтожили более 80 объектов Ирана

Хотя американские военные держат в секрете точные координаты операции, они заявили, что ее основной целью является полное ослабление военного потенциала Ирана в Ормузском проливе.

По данным КЭНТКОМ, за короткое время были нанесены интенсивные удары по более чем 80 объектам на территории Ирана. Список уничтоженных целей выглядит следующим образом:

  • Системы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана;

  • Сети командования и связи;

  • Береговые радиолокационные станции и противокорабельные ракетные комплексы;

  • Более 60 быстроходных военных катеров, принадлежащих Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

Вашингтон называет этот шаг законным ответом на атаки дронов и ракет, совершенные против международных торговых судов и 3 нефтяных танкеров в Ормузском проливе. Кроме того, США вновь ввели в действие санкции против иранской нефти, которые были отменены всего две недели назад.

Месть Ирана: обстреляны базы США в Кувейте и Бахрейне

После массированных ударов США официальный Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении действующего меморандума об обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Вашингтон своими односторонними военными действиями сорвал договоренности, и что Тегеран будет защищать свой суверенитет до конца.

Вскоре после этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале ответных мер. Правительства Кувейта и Бахрейна подтвердили, что по их территории были выпущены баллистические ракеты со стороны Ирана. Иранская сторона не скрывала, что удары были нацелены именно на военные объекты США, расположенные в этих странах.

Дональд Трамп: «Я больше не хочу иметь с ними дел»

Президент США Дональд Трамп, встретившись с журналистами на полях саммита НАТО, твердо заявил, что соглашение о прекращении огня с Ираном официально прекратило свое действие:

«Я больше не хочу иметь с ними никаких дел. Вести переговоры с иранскими официальными лицами — это просто пустая трата времени».

При этом Трамп добавил, что не будет препятствовать американским переговорщикам поддерживать связь с Тегераном, если они сочтут это крайне необходимым.

Мировая экономика под угрозой: закрывается ли Ормузский пролив?

Ситуация в Ормузском проливе, являющемся главной артерией мировой транспортировки нефти, сейчас крайне тяжелая. Иран не позволяет западным странам проводить разминирование пролива. По этой причине торговые суда вынуждены передвигаться только по двум узким и опасным коридорам.

Показатель

Текущее состояние (после кризиса)

Объем грузоперевозок

Сократился более чем вдвое по сравнению с показателем до начала операций США и Израиля против Ирана.

Безопасность движения

Суда передвигаются под угрозой морских мин и внезапных атак дронов.

По мнению экспертов, если прямые военные столкновения между США и Ираном продолжатся, цены на нефть на мировом рынке могут резко взлететь.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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