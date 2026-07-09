Были ли запущены из Казахстана дроны, атаковавшие Россию?

·59·Мир
Были ли запущены из Казахстана дроны, атаковавшие Россию?

После атаки дронов на Омскую область России сообщения о том, что они были запущены с территории Казахстана, вызвали широкое обсуждение. Однако Министерство иностранных дел Казахстана решительно отвергло эти утверждения, назвав их безосновательными домыслами, не подкрепленными никакими доказательствами.

Как стало известно, после атаки на Омскую область некоторые российские СМИ и эксперты предположили, что беспилотники могли прилететь с территории Казахстана. Подобные суждения основывались главным образом на том, что Омская область граничит с Казахстаном.

МИД Казахстана, отреагировав на эту информацию, заявил, что распространяемые утверждения не соответствуют действительности и не подтверждены какими-либо достоверными фактами.

В заявлении министерства подчеркивается, что подобные сообщения расцениваются как безосновательные попытки нанести ущерб стратегическому партнерству и традиционно дружественным отношениям между Казахстаном и Россией.

Официальная Астана еще раз напомнила, что внешняя политика страны строится на принципах добрососедства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела других государств. Также было отмечено, что Казахстан строго придерживается норм международного права и своих международных обязательств в области безопасности.

В заявлении также особо подчеркивается, что Казахстан не допускает использования своей территории, воздушного пространства или инфраструктуры для осуществления военных действий против других государств.

В заключение Министерство иностранных дел призвало средства массовой информации и общественность опираться только на официально подтвержденные данные и не распространять непроверенную информацию.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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