Спад на рынке электромобилей в США: проекты Honda и Sony остановлены

·33·Технологии
Спад на рынке электромобилей в США: проекты Honda и Sony остановлены

На рынке электромобилей США происходят серьезные изменения: крупные автогиганты пересматривают свои стратегии электрификации и отказываются от ряда перспективных моделей. В частности, компания Honda приняла решение прекратить производство Honda Прологуе, последнего полностью электрического транспортного средства в своем портфеле для США. Это решение означает не просто конец одной модели, а отступление целой индустрии с американского рынка. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно данным издания TechCrunch, эта тенденция резко противоречит ситуации на мировом рынке. На снижение продаж электромобилей в США влияют несколько факторов, включая отмену федеральных налоговых льгот в размере 7500 долларов, повышение тарифов и изменение потребительских предпочтений. Данные Келлей Блуе Бук и Кокс Аутомотиве показывают, что во втором квартале 2026 года проданные электромобили составили всего 5,8 процента от общего рынка.

Судьба проекта Афила от Sony и Honda

Одной из самых громких новостей стала остановка бренда Афила, созданного в партнерстве Sony и Honda. Этот проект, впервые представленный в 2020 году на выставке КЭС как прототип Висион С, вызвал большой интерес в технологическом мире. Два японских конгломерата объединились с целью создания высокотехнологичного и интеллектуального электромобиля, однако к марту 2026 года совместное предприятие объявило об отказе от двух моделей под брендом Афила.

Honda сокращает не только совместные проекты, но и свои собственные планы. Компания отменила три новые модели электромобилей, предназначенные для рынка США. В этот список вошел и среднеразмерный СУВ, который был представлен на выставке КЭС в 2025 году и должен был производиться на заводе «EV Хуб» в штате Огайо. Ранее анонсированные футуристические концепты Салун и Спаке-Хуб также были отложены на неопределенный срок.

Общая ситуация на рынке и признаки восстановления

Спад на рынке электромобилей отчетливо виден в цифрах. Например, продажи в четвертом квартале 2025 года были на 36 процентов ниже, чем за аналогичный период 2024 года. А во втором квартале 2026 года объем продаж снизился на 20,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Несмотря на это, эксперты отмечают признаки постепенного восстановления рынка, так как разрыв в объемах продаж сокращается.

Хотя многие модели покидают рынок, новые участники все еще не теряют надежды. Например, на американский рынок выходят такие новые модели, как Rivian Р2. Однако стратегическое отступление традиционных производителей, таких как Honda, свидетельствует о том, что в ближайшие годы выбор электромобилей в США значительно сократится. Эта ситуация является своеобразным сигналом и для таких рынков, как Узбекистан, где электромобили становятся популярными, показывая, что приоритеты глобальных производителей меняются.

ЭлектромобильHondaSonyТехнологииСША
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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