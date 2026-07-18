Скалони похвалил Ямаля, но высказал одно пожелание перед финалом

·0·Спорт
Скалони похвалил Ямаля, но высказал одно пожелание перед финалом

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высоко оценил талант Ламина Ямаля в преддверии финала ЧМ-2026. Однако специалист завершил свои теплые слова в адрес юной звезды Испании шутливым пожеланием.

19 июля Аргентина и Испания выйдут на поле в борьбе за звание чемпионов мира. Одной из главных интриг финала станет противостояние между Лионелем Месси и лидером нового поколения Ламином Ямалем.

«Он — настоящее сокровище для футбола»

На предматчевой пресс-конференции Скалони признал, что остановить Ямаля будет непросто. Он охарактеризовал испанского вингера как одного из величайших талантов в футболе.

«Ламин — потрясающий игрок, настоящее сокровище для футбола. Он еще очень молод и в будущем подарит Испании много радостных моментов. Надеемся только, что это не произойдет в это воскресенье», — сказал Скалони.

Говоря о борьбе против Ямаля, аргентинский тренер в шутку заметил, что лучший способ оставить его не у дел — это «запереть его в комнате».

Ямаль стал главным оружием атаки Испании

13 июля вингеру «Барселоны» исполнилось 19 лет. Несмотря на это, он уже стал одним из ключевых лидеров сборной Испании.

Во время ЧМ-2026 Ямаль выделялся своей скоростью, умением обыгрывать соперников в ситуациях один на один и обострять атаки. В игре Испании, основанной на контроле мяча, юный вингер становится одним из главных футболистов, вскрывающих оборону соперника.

Одной из самых сложных задач для защиты Аргентины будет не дать Ямалю свободы на фланге.

Аргентина стремится к историческому результату

Действующий чемпион мира Аргентина имеет возможность завоевать главный трофей второй раз подряд.

На пути к финалу команда Скалони не раз выбиралась из сложных ситуаций. По словам тренера, бороться за еще одно чемпионство футболистов вдохновляет поддержка миллионов болельщиков в стране.

Испания же нацелена стать чемпионом мира во второй раз в своей истории после 2010 года. Чемпион Европы демонстрировал стабильную игру до финала, обыграв в полуфинале Францию со счетом 2:0.

Месси и Ямаль — столкновение двух поколений

Финал подарит еще одно символическое противостояние. Если 39-летний Лионель Месси борется за очередной чемпионский титул в своей карьере, то 19-летний Ямаль приблизился к главному трофею уже на своем первом мундиале.

Скалони назвал выход Месси в финал чемпионата мира в 39 лет выдающимся результатом. По его мнению, аргентинский капитан, независимо от исхода матча, останется примером для будущих поколений.

Решающая встреча между Аргентиной и Испанией состоится в воскресенье, 19 июля, на стадионе в Нью-Йорке — Нью-Джерси, на арене MetLife Stadium.

Теперь главный вопрос один: смогут ли подопечные Скалони остановить Ямаля, или юная звезда Испании скажет свое слово и в финале?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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