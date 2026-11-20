В ходе беседы Джейк Пол спросил Хабиба о вероятности возвращения к бойцовской карьере и о том, какая сумма могла бы потребоваться для такого решения.

Однако ответ Хабиба в очередной раз показал, что его позиция относительно завершения карьеры остается неизменной.

Вопрос о 200 миллионах долларов, которые могли бы стать одним из самых крупных финансовых предложений в мире ММА, был поднят в беседе между Хабибом Нурмагомедовым и Джейком Полом. Сооснователь промоушена MVP, призывая бывшего чемпиона UFC вернуться в октагон, упомянул возможность боя даже за столь внушительную сумму.

Если бы за возвращение Хабиба Нурмагомедова в октагон предложили 200 миллионов долларов, согласился бы он на эти деньги? Джейк Пол задал именно этот вопрос бывшему чемпиону UFC. Но даже эта сумма не стала для дагестанской легенды достаточным поводом, чтобы изменить свое решение.

«Когда ты вернешься? А за 200 миллионов долларов?» — сказал Джейк Пол.

Хабиб Нурмагомедов не проявил интереса к этому предложению. Он подчеркнул, что нет необходимости возобновлять карьеру бойца и ему не нужно возвращаться в октагон, чтобы что-то доказывать.

«Зачем мне возвращаться? В моей команде очень много бойцов, они — лучшие в мире. Мне не нужно никому ничего доказывать. Достойных соперников для меня нет, мне просто предлагают деньги», — сказал Хабиб.

Джейк Пол не стал связывать это предложение только с деньгами

Джейк Пол попытался объяснить, что возвращение Хабиба могло бы стать важным событием не только в финансовом плане, но и для всей индустрии ММА.

Он отметил, что благодаря сотрудничеству MVP и ПФЛ создаются новые возможности для бойцов, а целью является улучшение финансового положения и будущего спортсменов.

«Дело не только в деньгах. Объединяясь, MVP и ПФЛ меняют мир ММА к лучшему. Мы даем бойцам возможность жить лучше. Я не знаю, какие условия прописаны в твоем контракте с UFC, но если бы ты выступил в нашем промоушене, это могло бы совершить коренной перелом во всей спортивной индустрии», — сказал Джейк Пол.

Слияние MVP и ПФЛ усиливает конкуренцию на рынке ММА

Промоушен MVP, сооснователем которого является Джейк Пол, и лига ПФЛ объединились в июле 2026 года. Новую структуру возглавляют Джейк Пол и его партнер Накиса Бидарян.

Это слияние направлено на усиление конкуренции с UFC на рынке ММА, создание новых финансовых возможностей для бойцов и повышение коммерческого потенциала спорта.

Возвращение Хабиба Нурмагомедова в октагон, безусловно, стало бы грандиозным событием для любого промоушена. Как один из самых успешных чемпионов в легком весе в истории UFC, он завершил карьеру с 29 победами и без единого поражения.

Вопрос о предложении в 200 миллионов долларов показывает, насколько сильно желание вновь увидеть легенду спорта в октагоне. Но позиция Хабиба пока остается твердой: он заявляет, что ни финансовое предложение, ни амбиции нового промоушена не являются достаточной причиной для возобновления карьеры бойца.