Он дебютировал в национальной сборной Узбекистана еще до того, как ему исполнилось 17 лет. Теперь Мухаммад Хакимов намерен защищать честь страны на чемпионате мира У-17 и добиться результата лучше, чем в прошлом году. ФИФА уделила особое внимание молодому узбекскому защитнику.

В узбекском футболе возможности для самореализации нового поколения на международной арене становятся все шире. Тот факт, что национальная сборная страны впервые пробилась на чемпионат мира, молодые футболисты участвуют в престижных соревнованиях, а перспективные таланты с раннего возраста привлекаются в главную команду — важные признаки этого процесса.

Один из таких юных талантов — Мухаммад Хакимов. 17-летний центральный защитник не только является ключевым игроком сборной У-17, но и уже успел выйти на поле в составе основной национальной сборной Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро.

Международная федерация футбола (ФИФА) перед началом чемпионата мира опубликовала материал, посвященный узбекскому футболисту. В нем освещаются цели Хакимова на турнире, его дебют в национальной сборной и отношение к предстоящему матчу против Италии.

Сборная Узбекистана У-17 хочет снова творить историю

Череда важных событий для узбекского футбола продолжается. Если первое участие национальной сборной страны в чемпионате мира ФИФА уже позади, то Узбекистан У-20 готовится к проведению чемпионата мира.

В этом процессе участие сборной У-17 на чемпионате мира также имеет особое значение. Впервые Узбекистан участвовал в этом соревновании в 2011 году. В этот раз молодежная сборная страны принимает участие в чемпионате мира в пятый раз.

Примечательно, что во всех четырех предыдущих выступлениях Узбекистан выходил в раунд плей-офф после группового этапа. Нынешние молодые футболисты также стремятся продолжить эту традицию и еще больше улучшить результаты страны на чемпионатах мира.

В группе «Э» Узбекистан поборется со сборными Ямайки, Кот-д'Ивуара и Италии. Ожидается, что каждая встреча в группе станет для команды серьезным испытанием.

В интервью ФИФА Мухаммад Хакимов подчеркнул, что команда тщательно подготовилась к турниру и ставит перед собой высокие цели.

«Мы приехали на этот чемпионат мира с большими целями»

Перед чемпионатом мира сборная Узбекистана У-17 провела ряд товарищеских матчей с сильными соперниками. Игры против таких сборных, как Испания, Уругвай, Эквадор и Португалия, послужили повышению подготовки и опыта молодых футболистов.

По мнению Мухаммада Хакимова, эти сборы стали важным уроком для команды.