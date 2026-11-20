Каннаваро поверил в 17-летнего Хакимова: он нацелен на большие достижения на чемпионате мира
Он дебютировал в национальной сборной Узбекистана еще до того, как ему исполнилось 17 лет. Теперь Мухаммад Хакимов намерен защищать честь страны на чемпионате мира У-17 и добиться результата лучше, чем в прошлом году. ФИФА уделила особое внимание молодому узбекскому защитнику.
В узбекском футболе возможности для самореализации нового поколения на международной арене становятся все шире. Тот факт, что национальная сборная страны впервые пробилась на чемпионат мира, молодые футболисты участвуют в престижных соревнованиях, а перспективные таланты с раннего возраста привлекаются в главную команду — важные признаки этого процесса.
Один из таких юных талантов — Мухаммад Хакимов. 17-летний центральный защитник не только является ключевым игроком сборной У-17, но и уже успел выйти на поле в составе основной национальной сборной Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро.
Международная федерация футбола (ФИФА) перед началом чемпионата мира опубликовала материал, посвященный узбекскому футболисту. В нем освещаются цели Хакимова на турнире, его дебют в национальной сборной и отношение к предстоящему матчу против Италии.
Сборная Узбекистана У-17 хочет снова творить историю
Череда важных событий для узбекского футбола продолжается. Если первое участие национальной сборной страны в чемпионате мира ФИФА уже позади, то Узбекистан У-20 готовится к проведению чемпионата мира.
В этом процессе участие сборной У-17 на чемпионате мира также имеет особое значение. Впервые Узбекистан участвовал в этом соревновании в 2011 году. В этот раз молодежная сборная страны принимает участие в чемпионате мира в пятый раз.
Примечательно, что во всех четырех предыдущих выступлениях Узбекистан выходил в раунд плей-офф после группового этапа. Нынешние молодые футболисты также стремятся продолжить эту традицию и еще больше улучшить результаты страны на чемпионатах мира.
В группе «Э» Узбекистан поборется со сборными Ямайки, Кот-д'Ивуара и Италии. Ожидается, что каждая встреча в группе станет для команды серьезным испытанием.
В интервью ФИФА Мухаммад Хакимов подчеркнул, что команда тщательно подготовилась к турниру и ставит перед собой высокие цели.
«Мы приехали на этот чемпионат мира с большими целями»
Перед чемпионатом мира сборная Узбекистана У-17 провела ряд товарищеских матчей с сильными соперниками. Игры против таких сборных, как Испания, Уругвай, Эквадор и Португалия, послужили повышению подготовки и опыта молодых футболистов.
По мнению Мухаммада Хакимова, эти сборы стали важным уроком для команды.
«Этот чемпионат мира очень важен для нас. Мы готовились к нему долгое время. Наша команда провела товарищеские матчи против таких сильных соперников, как Испания, Уругвай, Эквадор и Португалия.
Я и мои товарищи по команде хотим добиться еще лучших результатов, чем раньше. Даст Бог, мы порадуем узбекских болельщиков и на этом чемпионате мира», — сказал молодой защитник.
В команде есть футболисты, которые участвуют в соревновании уже во второй раз. Благодаря опыту международных турниров они хорошо понимают, насколько важны стартовые матчи.
В прошлом году Узбекистан завершил свое участие в турнире на стадии 1/16 финала. В этот раз команда нацелена не только на выход из группы, но и на успех в последующих этапах.
Взять реванш у Италии — особая цель Хакимова
Третий матч группового этапа имеет для Узбекистана особое значение. Причина в том, что молодые футболисты встретятся со сборной Италии. Именно эта команда в прошлом году завершила выступление узбекских футболистов на чемпионате мира.
Мухаммад Хакимов оценил этот матч как особенный для себя и нападающего Асилбека Алиева.
«Игра против Италии имеет особое значение как для меня, так и для Асилбека Алиева. В прошлом году на этом турнире мы проиграли Италии и покинули соревнование. Италия — хорошо организованная команда. Но в этот раз мы приложим все силы, чтобы победить ее.
В то же время мы понимаем, что слабых соперников в нашей группе нет. У каждой команды есть свои сильные стороны. Кот-д'Ивуар, Ямайка и Италия — все это сильные сборные.
Однако мы приехали на этот турнир с большими целями. Мы сделаем все, что в наших силах, покажем свои возможности и постараемся добиться хорошего результата», — сказал Хакимов.
Эти мысли показывают, что команда подходит к соперникам с уважением, но при этом уверенно смотрит на свои возможности.
Каннаваро доверился Хакимову еще до его 17-летия
Если участие Мухаммада Хакимова в сборной У-17 является одним из важных этапов в его карьере, то вызов в основную национальную сборную считается серьезной оценкой перспектив молодого футболиста.
17-летний центральный защитник выделяется такими качествами, как тактическое мышление, хладнокровие и высокая скорость. Его признают одним из перспективных молодых защитников в узбекском футболе.
Итальянский специалист Фабио Каннаваро также выразил доверие потенциалу Хакимова. Каннаваро, добившийся больших успехов в своей карьере защитника, позволил молодому футболисту дебютировать в национальной сборной Узбекистана за три дня до его 17-летия.
На тот момент Хакимов провел всего семь матчей в составе «Бунёдкора». С этой точки зрения его вызов в национальную сборную и выход на поле стали для молодого футболиста большим доверием и ответственностью.
Эта ситуация показывает, что в узбекском футболе подрастает новое поколение защитников. Успехи Абдукодира Хусанова на международной арене могут служить своеобразным примером и мотивацией для молодых футболистов, идущих следом.
«Дебютировать в национальной сборной — мечта каждого футболиста»
Мухаммад Хакимов не скрывал своей радости от возможности сыграть в основной национальной сборной. Он подчеркнул, что ценит доверие, оказанное тренерским штабом, и что это событие является одним из самых важных этапов в его футбольной жизни.
«Вызов в национальную сборную — мечта каждого футболиста. Мне посчастливилось дебютировать. Хочу выразить благодарность тренерскому штабу за оказанное мне доверие.
Конечно, это чувство трудно выразить словами. Защищать честь основной национальной сборной всегда было одной из моих самых больших мечтаний. Благодарю Всевышнего за то, что помог этой моей мечте осуществиться.
Однако сейчас перед нами стоит еще одна важная задача. Вместе со сборной Узбекистана У-17 мы приложим все силы, чтобы достойно защитить нашу страну на чемпионате мира и добиться наилучшего результата», — сказал Мухаммад Хакимов.
После Хусанова подрастает еще один центральный защитник?
Дебют Мухаммада Хакимова в национальной сборной и внимание ФИФА к молодому футболисту свидетельствуют о том, что в узбекском футболе появляются новые таланты для линии обороны.
Успехи Абдукодира Хусанова в международном футболе, несомненно, изменили представление об узбекских защитниках. Теперь привлечение молодых футболистов, таких как Хакимов, в национальную сборную с раннего возраста может усилить конкуренцию в линии обороны в будущем.
Конечно, оценивать перспективы 17-летнего футболиста только по нескольким матчам или дебюту еще рано. Впереди у него долгий путь, международные соревнования, конкуренция в клубе и процесс постоянного роста.
Тем не менее, доверие к молодому футболисту со стороны такого специалиста, как Фабио Каннаваро, видевшего в своей карьере самые высокие уровни искусства защиты, упоминание его ФИФА и смелые цели перед чемпионатом мира повышают интерес к Мухаммаду Хакимову.
Теперь самая важная задача — оправдать это доверие игрой на поле. То, как далеко пройдет сборная Узбекистана У-17 на чемпионате мира и насколько ярко проявит себя Мухаммад Хакимов, станет одним из самых интересных аспектов турнира.
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