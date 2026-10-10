Как прошла первая в истории беседа по телефону?

·68·Мир
Как прошла первая в истории беседа по телефону?

9 октября 1876 года изобретатель телефона Александр Грейам Белл и его помощник Томас Уотсон впервые провели двустороннюю беседу по телефону, находясь за пределами лаборатории. Этот эксперимент, длившийся почти три часа, стал важным событием в развитии телефонной связи.

По данным библиотек Смитсоновского института, в тот день Белл находился в офисе компании Валворт Мануфактуринг в Бостоне (США, а Уотсон — в соседнем городе Кембридж. Для установления связи они использовали не новый провод, а телеграфный кабель, соединявший офис компании и завод.

В ходе исторического разговора оба изобретателя записывали сказанное. Позже их записи были опубликованы совместно. Это событие также нашло отражение на мемориальной доске, установленной в Кембриджпорте в 1961 году.

Александр Грейам Белл получил патент на изобретение телефона 7 марта 1876 года. Заявку он подал 14 февраля. Интересно, что в тот же день другой изобретатель, Элайشا Грей (Элиша Грей), подал предварительную заявку на аналогичное устройство.

10 марта 1876 года Белл успешно передал человеческий голос по телефону. Тогда он сказал своему помощнику: «Мистер Уотсон, зайдите сюда! Вы мне нужны!» Эти слова вошли в историю как первая известная фраза, переданная по телефону.

10 августа того же года Белл также испытал телефонную связь между канадскими городами Брантфорд и Парис. Однако в том эксперименте двустороннего разговора не было.

Поэтому эксперимент, проведенный 9 октября, имеет особое значение в истории телефона. Он показал, что два человека, находясь в разных местах, могут слышать друг друга по телефону и свободно общаться.

Александр Грейам БеллТомас Уотсонизобретение телефона1876 год
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Обязательны ли телефоны для мигрантов в России? Комментарий МИД УзбекистанаОбязательны ли телефоны для мигрантов в России? Комментарий МИД Узбекистана17 июля 11:50Трамп раскрыл детали часового разговора с лидером РоссииТрамп раскрыл детали часового разговора с лидером России10 сентября 10:25«Буду говорить с Путиным только с позиции максимальных требований!»: Кая Каллас выступила против условий Кремля«Буду говорить с Путиным только с позиции максимальных требований!»: Кая Каллас выступила против условий Кремля15 сентября 23:08«Или ядерное топливо, или военный конфликт!»: США выдвинули Тегерану жесткий ультиматум...«Или ядерное топливо, или военный конфликт!»: США выдвинули Тегерану жесткий ультиматум...14 сентября 08:31Путин позвонил Трампу: о чем шла речь в разговоре?Путин позвонил Трампу: о чем шла речь в разговоре?5 июля 15:59Экономический день «Д»: США начали крупнейшую в истории финансовую атаку на ИранЭкономический день «Д»: США начали крупнейшую в истории финансовую атаку на Иран24 августа 08:28
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Как живет 436-килограммовый пакистанец?
Как живет 436-килограммовый пакистанец?
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери