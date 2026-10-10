Как прошла первая в истории беседа по телефону?

9 октября 1876 года изобретатель телефона Александр Грейам Белл и его помощник Томас Уотсон впервые провели двустороннюю беседу по телефону, находясь за пределами лаборатории. Этот эксперимент, длившийся почти три часа, стал важным событием в развитии телефонной связи.

По данным библиотек Смитсоновского института, в тот день Белл находился в офисе компании Валворт Мануфактуринг в Бостоне (США, а Уотсон — в соседнем городе Кембридж. Для установления связи они использовали не новый провод, а телеграфный кабель, соединявший офис компании и завод.

В ходе исторического разговора оба изобретателя записывали сказанное. Позже их записи были опубликованы совместно. Это событие также нашло отражение на мемориальной доске, установленной в Кембриджпорте в 1961 году.

Александр Грейам Белл получил патент на изобретение телефона 7 марта 1876 года. Заявку он подал 14 февраля. Интересно, что в тот же день другой изобретатель, Элайشا Грей (Элиша Грей), подал предварительную заявку на аналогичное устройство.

10 марта 1876 года Белл успешно передал человеческий голос по телефону. Тогда он сказал своему помощнику: «Мистер Уотсон, зайдите сюда! Вы мне нужны!» Эти слова вошли в историю как первая известная фраза, переданная по телефону.

10 августа того же года Белл также испытал телефонную связь между канадскими городами Брантфорд и Парис. Однако в том эксперименте двустороннего разговора не было.

Поэтому эксперимент, проведенный 9 октября, имеет особое значение в истории телефона. Он показал, что два человека, находясь в разных местах, могут слышать друг друга по телефону и свободно общаться.