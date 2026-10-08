Для граждан Узбекистана может усложниться порядок въезда в Египет

·58·Мир
Для граждан Узбекистана может усложниться порядок въезда в Египет

В преддверии осенних каникул и туристического сезона появились важные сообщения об условиях поездок в Египет, являющийся одним из популярных направлений. По неофициальным данным принимающих зарубежных туристических компаний, рассматривается вопрос о введении с 1 ноября текущего года дополнительных требований при въезде в страну для граждан Узбекистана и соседних государств.

Хотя пока эта информация находится на уровне обсуждений и предположений, а официальные решения и циркуляры со стороны властей Египта еще не опубликованы, она вызывает серьезный интерес на туристическом рынке.

Какие дополнительные требования ожидаются?

Основные ограничения и требования, которые обсуждаются неофициально и могут быть введены на практике, включают в себя следующее:

  • Разрешение службы безопасности: Порядок получения предварительной проверки и официального согласия охранных ведомств Египта до совершения туристической поездки;

  • Возрастное ограничение: Вероятность введения определенных ограничений на самостоятельные поездки без сопровождения близких родственников для граждан в возрасте от 16 до 40 лет;

  • Финансовая гарантия: Требование документов, подтверждающих финансовую обеспеченность во время поездки (банковская выписка или достаточная сумма наличных средств).

Текущая ситуация: Официального документа нет, сообщения не подтверждены

На сегодняшний день официальный порядок по данным изменениям еще не вступил в силу:

  • Неофициальный статус: В настоящее время эта новость является лишь инициадой, обсуждаемой на уровне принимающих туроператоров, и официально не подтверждена соответствующими министерствами и дипломатическими корпусами Египта;

  • Юридическая сила: Никаких официальных циркуляров или нормативных документов не существует, действующий порядок виз и въезда пока остается без изменений.

Важная рекомендация от турагентств: Не спешите покупать невозвратные билеты

На фоне возникшей неопределенности туристические агентства и отраслевые эксперты рекомендуют соотечественникам, собирающимся в поездку, принять меры предосторожности:

  • Следить за информацией: Гражданам, планирующим путешествие, рекомендуется внимательно следить только за официальными источниками и заявлениями МИД;

  • Мера предосторожности: До полного прояснения ситуации целесообразно воздержаться от поспешной покупки невозвратных авиабилетов и броней отелей.

Ожидается, что после официального комментария по данному вопросу со стороны правительства Египта или соответствующих дипломатических ведомств Узбекистана точные правила въезда будут полностью прояснены.

поездка в ЕгипетУзбекистанбезопасностьфинансовая гарантия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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