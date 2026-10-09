Египет объявил об ограничении по возрасту, требовании к наличным деньгам и новом визовом режиме для граждан Узбекистана

Посольство Республики Узбекистан в Каире выступило с важным и срочным предупреждением для соотечественников, планирующих поездки в Арабскую Республику Египет. Согласно официальной информации, полученной по дипломатическим каналам, с 1 ноября текущего года порядок въезда граждан Узбекистана в Египет кардинально изменится и будет значительно ужесточен.

Согласно новым требованиям, теперь практика въезда в страну по визе, выдаваемой в аэропорту, ограничивается, и вступают в силу строгие критерии, касающиеся возраста граждан, их семейного положения и финансового обеспечения.

Главное изменение: порядок получения визы и организации поездки

В соответствии с новым положением, предоставленным посольством, путешественники обязаны заблаговременно выполнить следующие условия:

Обязательство заблаговременного получения визы: Виза для въезда в Египет теперь должна оформляться не по прибытии в страну, а до начала поездки через соответствующие дипломатические представительства (консульства) Египта;

Только официальные туроператоры: Установлено, что туристические поездки и турпакеты должны осуществляться исключительно через уполномоченных и сертифицированных туроператоров;

Запрет на смену типа визы: После въезда на территорию Египта категорически запрещается менять туристическую визу на визы других категорий (например, рабочую, учебную или резидентскую).

Возрастные и семейные ограничения: с кем могут ехать лица до 40 лет?

Наибольшее количество обсуждений в новом положении вызывают ограничения, связанные с возрастным цензом:

Запрет на одиночные поездки: Граждане в возрасте до 40 лет не могут ездить в Египет в индивидуальном порядке или в кругу друзей — они допускаются в страну только в сопровождении близких членов семьи (родителей, законного супруга/супруги или детей);

Граждане старше 40 лет: За пассажирами, перешагнувшими этот возраст, сохраняется право на самостоятельные и индивидуальные путешествия.

Финансовые требования: сколько наличных денег должно быть в кармане?

Пограничная служба Египта будет напрямую контролировать финансовую состоятельность каждого въезжающего в страну гражданина Узбекистана:

Для семей (группы, выезжающие с лицами до 40 лет): Требуется наличие у семьи при себе наличных средств в размере не менее 5 000 долларов США ;

Для самостоятельных путешественников (старше 40 лет): У гражданина, отправившегося в поездку в индивидуальном порядке, при себе должно быть не менее 3 000 долларов США наличными;

Угроза депортации: Пассажиры, не предоставившие в полном объеме установленные документы при пересечении границы или не отвечающие финансовым требованиям, могут быть возвращены с границы и немедленно депортированы обратно за счет доставившей их авиакомпании.

Посольство Узбекистана в Египте рекомендует путешественникам, паломникам и всем гражданам, планирующим отдых, заблаговременно учитывать данные строгие требования, вступающие в силу с 1 ноября, в целях предотвращения лишних финансовых потерь и проблем на границе.