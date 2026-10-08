Женщина хотела исправить челюсть, но ее лицо серьезно изменилось

·12·Мир
Женщина хотела исправить челюсть, но ее лицо серьезно изменилось

В Китае 24-летняя девушка перенесла косметическую операцию с целью исправить небольшой дефект челюсти. Однако вместо обычной микрокоррекции ее челюсть выдвинули вперед на 13 миллиметров, что привело к серьезной деформации лица. Об этом сообщают китайские СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел в Стоматологической больнице Уханьского университета в городе Ухань. Девушка, которую в прессе называют «Виктим А», рассказала врачам, что хотела исправить очень маленькую выпуклость на челюсти. Во время операции она просила сделать лишь микрокоррекцию челюсти на 2 миллиметра.

Однако после хирургического вмешательства результат оказался совершенно не таким, как ожидалось. Вместо того чтобы сдвинуть челюсть назад, ее выдвинули вперед более чем на 13 миллиметров, в результате чего форма лица заметно изменилась.

В ходе операции возникли и другие осложнения. В частности, металлическим штифтом был поврежден корень зуба, а носовая перегородка искривилась. Это также затруднило для пациентки дыхание через нос.

Специалисты отметили, что вместо положенной в данной процедуре операции «смещение челюсти назад на 2 миллиметра» было выполнено все с точностью до наоборот. То есть челюсть выдвинули вперед более чем на 13 миллиметров.

Osiyo millatiga mansub ayolning ikki xil holatdagi qiyosiy surati.

Тем не менее, главный хирург, проводивший операцию, заявил, что лицо пациентки стало выглядеть «более европеизированным и современным», чем раньше.

Согласно информации, Виктим А заплатила за эту неудачную пластическую операцию более 55 тысяч долларов. Однако специалисты подсчитали, что на исправление челюсти и восстановление структуры лица потребуется не менее пяти лет и свыше 200 тысяч долларов.

Эксперты также отметили, что данный случай нельзя расценивать как обычную хирургическую ошибку. По их мнению, первоначальную небольшую проблему девушки можно было решить даже с помощью ортодонтического лечения, то есть без хирургического вмешательства.

После того как информация об инциденте широко распространилась в интернете, больница, где проводилась операция, согласилась вернуть деньги, выплаченные за процедуру.

В то же время компетентные органы здравоохранения начали расследование по данному факту. Ожидается, что по этому делу также начнутся судебные разбирательства и дело дойдет до суда.

Стоматологическая больница Уханьского университетаОшибка пластической хирургииVictim AУханьКитай
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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