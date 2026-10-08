Женщина хотела исправить челюсть, но ее лицо серьезно изменилось

В Китае 24-летняя девушка перенесла косметическую операцию с целью исправить небольшой дефект челюсти. Однако вместо обычной микрокоррекции ее челюсть выдвинули вперед на 13 миллиметров, что привело к серьезной деформации лица. Об этом сообщают китайские СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел в Стоматологической больнице Уханьского университета в городе Ухань. Девушка, которую в прессе называют «Виктим А», рассказала врачам, что хотела исправить очень маленькую выпуклость на челюсти. Во время операции она просила сделать лишь микрокоррекцию челюсти на 2 миллиметра.

Однако после хирургического вмешательства результат оказался совершенно не таким, как ожидалось. Вместо того чтобы сдвинуть челюсть назад, ее выдвинули вперед более чем на 13 миллиметров, в результате чего форма лица заметно изменилась.

В ходе операции возникли и другие осложнения. В частности, металлическим штифтом был поврежден корень зуба, а носовая перегородка искривилась. Это также затруднило для пациентки дыхание через нос.

Специалисты отметили, что вместо положенной в данной процедуре операции «смещение челюсти назад на 2 миллиметра» было выполнено все с точностью до наоборот. То есть челюсть выдвинули вперед более чем на 13 миллиметров.

Тем не менее, главный хирург, проводивший операцию, заявил, что лицо пациентки стало выглядеть «более европеизированным и современным», чем раньше.

Согласно информации, Виктим А заплатила за эту неудачную пластическую операцию более 55 тысяч долларов. Однако специалисты подсчитали, что на исправление челюсти и восстановление структуры лица потребуется не менее пяти лет и свыше 200 тысяч долларов.

Эксперты также отметили, что данный случай нельзя расценивать как обычную хирургическую ошибку. По их мнению, первоначальную небольшую проблему девушки можно было решить даже с помощью ортодонтического лечения, то есть без хирургического вмешательства.

После того как информация об инциденте широко распространилась в интернете, больница, где проводилась операция, согласилась вернуть деньги, выплаченные за процедуру.

В то же время компетентные органы здравоохранения начали расследование по данному факту. Ожидается, что по этому делу также начнутся судебные разбирательства и дело дойдет до суда.