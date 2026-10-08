В Турции задержана гражданка Узбекистана, подозреваемая в торговле людьми

·37·Мир
В Турции задержана гражданка Узбекистана, подозреваемая в торговле людьми

В Турции задержана находившаяся в международном розыске гражданка Узбекистана М.Х., которая в установленном порядке была возвращена в Узбекистан. Об этом сообщили в Генеральном консульстве Узбекистана в Стамбуле.

Отмечается, что М.Х. была объявлена в международный розыск по обвинению в совершении преступлений по статье 135 (торговля людьми) и статье 223 (незаконный выезд за границу) Уголовного кодекса.

Согласно данным следствия, она, вступив в предварительный сговор с группой лиц, путем обмана и различных обещаний участвовала в вывозе граждан через Казахстан в Таиланд и Турцию. Она также обвиняется в вовлечении потерпевших в занятие проституцией в этих странах.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных правоохранительными органами Узбекистана и Турции, было установлено местонахождение М.Х.

После этого она была задержана и в установленном порядке передана уполномоченным органам Узбекистана.

PPX xodimi ko‘chada ayol kishining sumkalarini ko‘tarib ketmoqda.
М.Х.Турцияторговля людьмивывоз в Таиланд через Казахстан
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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