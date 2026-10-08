В Турции задержана гражданка Узбекистана, подозреваемая в торговле людьми

В Турции задержана находившаяся в международном розыске гражданка Узбекистана М.Х., которая в установленном порядке была возвращена в Узбекистан. Об этом сообщили в Генеральном консульстве Узбекистана в Стамбуле.

Отмечается, что М.Х. была объявлена в международный розыск по обвинению в совершении преступлений по статье 135 (торговля людьми) и статье 223 (незаконный выезд за границу) Уголовного кодекса.

Согласно данным следствия, она, вступив в предварительный сговор с группой лиц, путем обмана и различных обещаний участвовала в вывозе граждан через Казахстан в Таиланд и Турцию. Она также обвиняется в вовлечении потерпевших в занятие проституцией в этих странах.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных правоохранительными органами Узбекистана и Турции, было установлено местонахождение М.Х.

После этого она была задержана и в установленном порядке передана уполномоченным органам Узбекистана.