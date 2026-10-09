Иран заявил об увеличении производства оружия в 2,5 раза

Иран обладает достаточной производственной мощностью оружия для удовлетворения потребностей затяжных военных действий. Об этом в интервью государственному телевидению сообщил представитель Министерства обороны страны Реза Талаи-Ник.

По его словам, в ходе военных действий против США объем производства оружия в Иране увеличился в 2,5 раза. Страна также заблаговременно подготовила резервные производственные площадки для непрерывного выпуска военной продукции.

Талаи-Ник подчеркнул, что около 9 тысяч компаний добровольно были вовлечены в процесс производства военной продукции. Таким образом Иран стремится расширить производственные возможности своей оборонной промышленности.

Он отметил, что специалисты Министерства обороны сотрудничают с представителями ракетных систем, беспилотных летательных аппаратов, военно-морских и военно-воздушных сил. Основное внимание уделяется модернизации вооружения и военной техники на основе боевого опыта, а также разработке мер против новых угроз.

Представитель оборонного ведомства Ирана заявил, что страна считает приоритетной задачей в первую очередь удовлетворение потребностей собственной армии. Наряду с этим планируется экспорт оборонной продукции, оставшейся после покрытия внутренних потребностей.

Согласно заявлению иранской стороны, расширение военной промышленности страны направлено на поддержание поставок вооружения в условиях затяжной войны.