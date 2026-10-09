Гражданам, направляющимся в Саудовскую Аравию и находящимся там соотечественникам, напомнили о мерах предосторожности

В связи с обострением ситуации с безопасностью в Ближневосточном регионе было опубликовано официальное предупреждение для граждан Узбекистана, планирующих поездку в Саудовскую Аравию, а также находящихся в настоящее время на территории этой страны.

Сообщается, что на фоне нестабильной ситуации в регионе с точки зрения безопасности использования воздушного пространства могут наблюдаться серьезные изменения в расписании международных и местных авиарейсов.

Риск изменений в расписании авиарейсов

Дипломатические представительства призывают соотечественников, собирающихся в поездку и находящихся там, быть готовыми к следующим ситуациям:

Задержка и отмена рейсов: В связи со сложными условиями воздушного сообщения рейсы могут быть задержаны от установленного времени или отменены;

Изменение маршрутов: Существует вероятность того, что в целях обеспечения безопасности полетов некоторые авиакомпании изменят маршруты самолетов на запасные аэропорты или безопасные воздушные коридоры;

Меры предосторожности: Гражданам рекомендуется заранее проверять статус полета через авиакомпании перед отправлением в аэропорты и избегать лишней суматохи.

Оперативная связь с дипломатическими представительствами

Дипломатические представительства Узбекистана в Саудовской Аравии работают в полной готовности для оказания практической помощи гражданам в необходимых ситуациях. По любым возникшим проблемным вопросам можно обращаться по следующим официальным номерам:

Посольство Узбекистана в городе Эр-Рияд:

Телефон: +966 11 263 52 23

Консул Шухрат Ибрагимов: +966 56 721 77 31 (доступна связь через Telegram / WhatsApp)

Генеральное консульство Узбекистана в городе Джидда:

Телефон: +966 12 607 72 50

Консул Азимжон Кабилжонов: +966 59 439 08 50 (доступна связь через Telegram / WhatsApp)

Рекомендации для соотечественников в Саудовской Аравии

Следите за официальной информацией: Опирайтесь только на официальные сведения, распространяемые государственными ведомствами и дипломатическими представительствами;

Избегайте мест скопления людей: Во время пребывания на территории Саудовской Аравии строго соблюдайте требования и указания местных правоохранительных органов по безопасности;

Документы и связь: Всегда носите с собой документы, удостоверяющие личность, и поддерживайте постоянную связь с близкими.

Ожидается, что Министерство иностранных дел и Посольство Узбекистана будут и дальше предоставлять дополнительную информацию по развитию ситуации.