Гражданам, направляющимся в Саудовскую Аравию и находящимся там соотечественникам, напомнили о мерах предосторожности
В связи с обострением ситуации с безопасностью в Ближневосточном регионе было опубликовано официальное предупреждение для граждан Узбекистана, планирующих поездку в Саудовскую Аравию, а также находящихся в настоящее время на территории этой страны.
Сообщается, что на фоне нестабильной ситуации в регионе с точки зрения безопасности использования воздушного пространства могут наблюдаться серьезные изменения в расписании международных и местных авиарейсов.
Риск изменений в расписании авиарейсов
Дипломатические представительства призывают соотечественников, собирающихся в поездку и находящихся там, быть готовыми к следующим ситуациям:
Задержка и отмена рейсов: В связи со сложными условиями воздушного сообщения рейсы могут быть задержаны от установленного времени или отменены;
Изменение маршрутов: Существует вероятность того, что в целях обеспечения безопасности полетов некоторые авиакомпании изменят маршруты самолетов на запасные аэропорты или безопасные воздушные коридоры;
Меры предосторожности: Гражданам рекомендуется заранее проверять статус полета через авиакомпании перед отправлением в аэропорты и избегать лишней суматохи.
Оперативная связь с дипломатическими представительствами
Дипломатические представительства Узбекистана в Саудовской Аравии работают в полной готовности для оказания практической помощи гражданам в необходимых ситуациях. По любым возникшим проблемным вопросам можно обращаться по следующим официальным номерам:
Посольство Узбекистана в городе Эр-Рияд:
Телефон: +966 11 263 52 23
Консул Шухрат Ибрагимов: +966 56 721 77 31 (доступна связь через Telegram / WhatsApp)
Генеральное консульство Узбекистана в городе Джидда:
Телефон: +966 12 607 72 50
Консул Азимжон Кабилжонов: +966 59 439 08 50 (доступна связь через Telegram / WhatsApp)
Рекомендации для соотечественников в Саудовской Аравии
Следите за официальной информацией: Опирайтесь только на официальные сведения, распространяемые государственными ведомствами и дипломатическими представительствами;
Избегайте мест скопления людей: Во время пребывания на территории Саудовской Аравии строго соблюдайте требования и указания местных правоохранительных органов по безопасности;
Документы и связь: Всегда носите с собой документы, удостоверяющие личность, и поддерживайте постоянную связь с близкими.
Ожидается, что Министерство иностранных дел и Посольство Узбекистана будут и дальше предоставлять дополнительную информацию по развитию ситуации.
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