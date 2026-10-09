Посольство Узбекистана выступило с предупреждением к гражданам, направляющимся в Саудовскую Аравию

·33·Узбекистан
Посольство Узбекистана выступило с предупреждением к гражданам, направляющимся в Саудовскую Аравию

Посольство Саудовской Аравии в Узбекистане призвало граждан страны учитывать возможные изменения в расписании авиарейсов и строго соблюдать правила безопасности. Об этом сообщает информационное агентство «Дунё».

Отмечается, что сохраняющаяся в регионе напряженность и периодические изменения в воздушном сообщении требуют особой осторожности при планировании зарубежных поездок. В связи с этим гражданам рекомендуется заранее проверять расписание авиарейсов, маршруты полетов и возможные изменения в правилах транзита.

По данным посольства, внутренняя ситуация в Саудовской Аравии стабильна, угроз общественной безопасности или мер особых ограничений не зафиксировано. Однако общая ситуация в регионе может повлиять на логистику полетов. В частности, возможны задержки рейсов, пересадка пассажиров на другие рейсы или изменение маршрутов.

Кроме того, гражданам Узбекистана рекомендуется не приближаться к приграничным районам между Саудовской Аравией и Йеменом, а также следовать указаниям местных властей по безопасности. Следует воздерживаться от съемки военных объектов и последствий различных происшествий, не распространять неподтвержденную информацию и пользоваться официальными источниками новостей.

Граждан просят всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и в случае необходимости обращаться в дипломатические представительства Саудовской Аравии.

УзбекистанСаудовская АравияДипломатическое представительствоАвиарейсы
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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