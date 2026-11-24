«Манчестер Сити» и нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд столкнулся с неожиданным соперником вне футбольного поля. Игрок оказался втянут в юридический спор с польским электриком из-за прав на использование своей фамилии в качестве бренда.

Как сообщает издание Те Сун, в 2023 году Холанд попытался зарегистрировать свою фамилию как личный бренд. Однако выяснилось, что товарный знак «Холанд» в Европейском союзе уже был зарегистрирован на другое лицо.

Как электрик присвоил имя «Холанд»?

Речь идет о поляке Михале Васе. В 2022 году он зарегистрировал имя «Холанд» в качестве товарного знака на территории Европейского союза.

Этот знак охватывал спортивную одежду, футбольную обувь, энергетические напитки, пищевые добавки, спортивные сумки, игрушки и другие товары. В список даже было включено женское нижнее белье.

Польский электрик заявил, что имя «Холанд» является аббревиатурой его проекта Хигх Адванкед Активитй Ланд. Он утверждает, что не собирался использовать популярность футболиста.

Комиссия не поверила доводам электрика

Юристы Эрлинга Холанда заявили, что товарный знак был зарегистрирован с целью незаконного использования известной фамилии футболиста.

Специалисты Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза (ЭУИПО) рассмотрели дело и не сочли доводы польского заявителя убедительными. В результате в сентябре 2025 года было принято решение об аннулировании товарного знака.

Электрик обжаловал это решение, но в мае 2026 года апелляционная палата ЭУИПО оставила прежнее решение в силе.

Специалисты, в частности, сочли логически неубедительным объяснение, что начальные буквы слова «Холанд» означают фразу Хигх Адванкед Активитй.

Теперь спор перешел в Европейский суд

Не согласившись с решениями ЭУИПО, польский электрик обратился в Общий суд Европейского союза. В официальных правовых документах ЕС это дело было зарегистрировано 22 июля 2026 года под номером Т-460/26.

Истец просит изменить решение об аннулировании товарного знака. Таким образом, юридический спор вокруг фамилии Холанда еще не завершен.

Здесь есть важный нюанс: речь идет не о том, что другие люди вообще не могут использовать фамилию футболиста, а о том, кто имеет право зарегистрировать имя «Холанд» в качестве товарного знака в ЕС для определенных товаров и услуг.

Для Холанда фамилия стала личным брендом

Эрлинг Холанд за последние годы стал одним из самых известных нападающих в мировом футболе. Его имя имеет большую ценность не только благодаря результатам на спортивной арене, но и для коммерческих проектов.

Поэтому спор вокруг прав на использование фамилии футболиста приобретает более широкое значение, чем просто дискуссия о товарном знаке. Это поднимает вопрос о том, как имена и фамилии известных спортсменов защищаются в качестве личных брендов.

Теперь главный вопрос — удовлетворит ли Европейский суд жалобу польского электрика или решение в пользу Холанда останется в силе?