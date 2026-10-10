Турция полностью ограничивает доступ к социальным сетям для детей до 15 лет

В то время как во всем мире ужесточаются ограничения по обеспечению цифровой безопасности и защите подрастающего поколения от негативного влияния интернета, власти Турции приняли радикальное решение. С 1 ноября текущего года на территории страны законодательно запрещается оказывать услуги социальных сетей гражданам, не достигшим 15-летнего возраста.

Данный порядок не только ограничивает открытие новых профилей, но также включает в себя обязательную проверку возраста пользователей в действующих системах, создание безопасной цифровой среды для подростков старше 15 лет и резкое усиление родительского контроля.

Как будет проверяться возраст? Интеграция с порталом электронного государства

Если раньше при регистрации в социальных сетях было достаточно просто вручную указать дату рождения, то теперь подобные подделки будут пресечены:

Идентификация через государственную платформу: Согласно новым правилам, каждая социальная сеть при открытии аккаунта обязана проверять реальный возраст пользователя посредством личного идентификатора через турецкую платформу электронных госуслуг (аналог системы e-Devlet);

Автоматический отказ: Если система подтвердит, что пользователю еще не исполнилось 15 лет, все его запросы на создание аккаунта будут автоматически отклонены;

Алгоритмический контроль: Кроме того, для пользователей старше 15 лет будет представлен специальный адаптированный внутренний интерфейс, ограничивающий психически и морально вредный контент.

Мировая тенденция: почему государства прибегают к таким мерам?

Это решение Турции является логическим продолжением мировой волны безопасности:

Киберриски и психическое здоровье: Многочисленные международные исследования показывают, что социальные сети пагубно влияют на психику подростков, в частности, вызывают депрессию, кибербуллинг и проблемы с концентрацией внимания;

Ответственность родителей: Новый порядок дает родителям дополнительные законные рычаги для эффективного управления временем детей перед экранами и обеспечения их виртуальной безопасности.

В центре внимания экспертов остается вопрос о том, как эти строгие правила, вступающие в силу с 1 ноября, будут технически реализованы зарубежными медиагигантами (Instagram, TikTok, YouTube и др.) и повлияет ли этот опыт на другие государства региона.