Чудо природы: в Индии нашли редкую двухголовую змею с четырьмя глазами

В индийском штате Гуджарат, в районе Даход на территории Дханпур, была обнаружена змея необычного вида. Рептилия с двумя головами и четырьмя глазами на одном теле была спасена специалистами.

По словам представителей группы Даход Пракрути Митра Мандал, участвовавших в спасении змеи, каждая из её голов имеет собственную нервную систему. Это является одной из уникальных биологических особенностей редкого животного.

Специалисты отмечают, что найденная змея может принадлежать к виду волкозубов (волф снаке). По их мнению, не исключено, что такая двухголовая змея встретилась в этом регионе впервые.

Двухголовые животные крайне редко встречаются в природе. Подобное явление может быть связано с особенностями процесса развития эмбриона. Данная находка привлекла внимание специалистов и любителей природы.