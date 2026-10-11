В Грузии казахстанца приговорили к 16 годам тюрьмы за обычное обезболивающее

·74·Мир
В Грузии казахстанца приговорили к 16 годам тюрьмы за обычное обезболивающее

Гражданин Казахстана, водитель грузовика, приговорен в Грузии к 16 годам лишения свободы из-за обезболивающего препарата, который он перевозил в аптечке автомобиля. Семья мужчины планирует обжаловать судебное решение.

Как сообщает Тенгриневс, житель города Щучинск был задержан в апреле в порту Поти в Грузии. Он возил с собой обезболивающее из-за сильных болей в спине и позвоночнике.

Однако по законам Грузии данный препарат входит в число психотропных и наркотических веществ. В связи с этим водитель был взят под стражу, и в отношении него начался судебный процесс.

Супруга водителя в течение пяти месяцев пыталась добиться освобождения мужа. К этому вопросу также подключились акимат Бурабайского района и прокуратура.

Сообщается, что предоставить доказательства того, что препарат мужчине рекомендовал врач из Германии, не удалось. Теперь семья намерена подать апелляционную жалобу на судебный приговор. Законодательство Грузии отводит на это месячный срок.

По информации Министерства иностранных дел Казахстана, сотрудники консульства встретились с задержанным гражданином, участвовали в судебных заседаниях и помогли найти ему адвоката. В министерстве заявили, что консульская и правовая помощь гражданину будет продолжена.

КазахстанГрузияTengrinewsпорт Поти Грузия
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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