Слова Зеленского о Трампе вызвали резкую реакцию Майка Тайсона

·85·Мир
Слова Зеленского о Трампе вызвали резкую реакцию Майка Тайсона

Во время общения президента США Дональда Трампа с представителями СМИ вокруг резкой критики украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Белого дома возникла необычная ситуация. Когда журналисты показали Трампу видеозапись, на которой Зеленский назвал энергетическое соглашение между Вашингтоном и Москвой «слабостью американской администрации», камеры запечатлели резкую эмоциональную реакцию стоявшего за спиной президента легендарного боксера Майка Тайсона.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, являющийся давним близким другом и сторонником Дональда Трампа, не оставил без внимания подобное заявление в адрес своего друга.

Взгляд за спиной Трампа: Как произошел инцидент?

В ходе общения со СМИ репортеры продемонстрировали Дональду Трампу заявление Владимира Зеленского о заключенной с Россией сделке по дизелю, показав запись на устройстве:

  • Резкое изменение выражения лица: Как отметил автор Телеграм-канала, журналист Александр Юнашев, стоявший за спиной Трампа Майк Тайсон тут же резко изменил выражение лица и бросил сердитый взгляд на телефон репортера;

  • «Еще один враг»: «Боксер — давний сторонник американского президента. Ему стало откровенно интересно, кто это оскорбляет его товарища. Ну вот, нажили еще одного врага», — подчеркнул наблюдавший за ситуацией журналист;

  • Обсуждение в социальных сетях: Видеоролик быстро распространился в сети и стал одним из самых обсуждаемых кадров в мире политики и спорта.

Слова Зеленского о Трампе вызвали резкую реакцию Майка Тайсона

Причина спора: Крупная сделка по дизелю с Россией

Поводом для данного политического спора стало новое соглашение между Вашингтоном и Москвой:

  • Соглашение от 9 октября: Дональд Трамп объявил о достижении официального соглашения с президентом РФ Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива в США;

  • Крупные объемы: По словам американского лидера, первая партия превысит 300 тысяч тонн, а в ноябре ожидается поставка еще 500 тысяч тонн;

  • Реакция Зеленского: Украинский лидер выразил резкое недовольство, оценив подобное энергетическое соглашение между Вашингтоном и Москвой как проявление слабости Белого дома и смягчение его позиций.

На фоне данного решения президента США и его открытых споров с Зеленским появление рядом с Трампом таких известных личностей, как Майк Тайсон, еще больше усиливает внимание общественности.

Дональд ТрампВладимир ЗеленскийМайк Тайсонроссийско-украинская сделка по дизелю
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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