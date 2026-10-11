«Сценарий Венесуэлы или Ирана»: Трамп предложил сменить Зеленского

·2·Мир
«Сценарий Венесуэлы или Ирана»: Трамп предложил сменить Зеленского

Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением по вопросу урегулирования конфликта в Украине, открыто заявив, что Киеву нужен новый глава государства, способный вести переговоры с Россией. По словам хозяина Белого дома, действующий президент Владимир Зеленский упустил множество благоприятных возможностей для прекращения войны и не готов к заключению мирного соглашения.

Вслед за этим выступлением американского лидера политологи выдвигают тревожные прогнозы о дальнейшей политической судьбе Зеленского.

Резкое требование Трампа: «Нужен новый лидер, способный вести переговоры»

10 октября в ходе общения с представителями СМИ Дональд Трамп высказал прямые претензии в адрес руководства Киева:

  • Упущенные возможности: «Он (Зеленский) мог решить этот конфликт множество раз, но предпочел не делать этого...»;

  • Призыв к новому лидеру: «Я предлагаю им (украинцам) найти нового руководителя, который сможет заключить сделку, договориться», — отметил президент США;

  • Давление Вашингтона: Это заявление означает, что недовольство Вашингтона действующей киевской администрацией растет и на дипломатическом направлении требуются серьезные перемены.

Политолог Бондаренко: «Предложены два вида избирательной системы»

Украинский политолог Константин Бондаренко, анализируя заявления Трампа, обратил внимание на возможные политические сценарии, ожидающие Зеленского:

  • «Вариант Венесуэлы и Ирана»: «“Пришло время выбрать нового лидера Украины”, — сказал Трамп. И предложил Зеленскому две избирательные системы — венесуэльский и иранский варианты», — написал аналитик в своем Телеграм-канале;

  • Иранский сценарий: Смена власти путем силового, военного или чрезвычайного давления;

  • Венесуэльский сценарий: Модель отстранения действующего руководителя в условиях политического кризиса или вывода его с политической арены с последующим назначением временного лидера.

Открытые призывы Дональда Трампа к смене политического управления в Украине свидетельствуют о том, что отношения между Белым домом и Киевом вступили в новый этап напряженности.

Дональд ТрампВладимир Зеленскийполитическое руководство Трампа в Украинеполитические изменения в Украине
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Слова Зеленского о Трампе вызвали резкую реакцию Майка ТайсонаСлова Зеленского о Трампе вызвали резкую реакцию Майка ТайсонаСегодня 18:41«Большая угроза для фронта»: почему Украина обеспокоена российским аналогом Starlink?«Большая угроза для фронта»: почему Украина обеспокоена российским аналогом Starlink?3 октября 17:28Трамп заявил о готовности к очередной встрече с Путиным: почему Майами под сомнением?Трамп заявил о готовности к очередной встрече с Путиным: почему Майами под сомнением?23 сентября 09:48«Завершим войну до зимы»: Трамп и Зеленский провели закрытую встречу в Нью-Йорке«Завершим войну до зимы»: Трамп и Зеленский провели закрытую встречу в Нью-Йорке23 сентября 08:36Ракеты Патриот и условие Трампа: подробности нового соглашения с УкраинойРакеты Патриот и условие Трампа: подробности нового соглашения с Украиной9 августа 13:00Шумное заявление Трампа: он отказался поставлять оружие Украине!Шумное заявление Трампа: он отказался поставлять оружие Украине!7 августа 10:02
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель