«Сценарий Венесуэлы или Ирана»: Трамп предложил сменить Зеленского

Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением по вопросу урегулирования конфликта в Украине, открыто заявив, что Киеву нужен новый глава государства, способный вести переговоры с Россией. По словам хозяина Белого дома, действующий президент Владимир Зеленский упустил множество благоприятных возможностей для прекращения войны и не готов к заключению мирного соглашения.

Вслед за этим выступлением американского лидера политологи выдвигают тревожные прогнозы о дальнейшей политической судьбе Зеленского.

Резкое требование Трампа: «Нужен новый лидер, способный вести переговоры»

10 октября в ходе общения с представителями СМИ Дональд Трамп высказал прямые претензии в адрес руководства Киева:

Упущенные возможности: «Он (Зеленский) мог решить этот конфликт множество раз, но предпочел не делать этого...»;

Призыв к новому лидеру: «Я предлагаю им (украинцам) найти нового руководителя, который сможет заключить сделку, договориться», — отметил президент США;

Давление Вашингтона: Это заявление означает, что недовольство Вашингтона действующей киевской администрацией растет и на дипломатическом направлении требуются серьезные перемены.

Политолог Бондаренко: «Предложены два вида избирательной системы»

Украинский политолог Константин Бондаренко, анализируя заявления Трампа, обратил внимание на возможные политические сценарии, ожидающие Зеленского:

«Вариант Венесуэлы и Ирана»: «“Пришло время выбрать нового лидера Украины”, — сказал Трамп. И предложил Зеленскому две избирательные системы — венесуэльский и иранский варианты», — написал аналитик в своем Телеграм-канале;

Иранский сценарий: Смена власти путем силового, военного или чрезвычайного давления;

Венесуэльский сценарий: Модель отстранения действующего руководителя в условиях политического кризиса или вывода его с политической арены с последующим назначением временного лидера.

Открытые призывы Дональда Трампа к смене политического управления в Украине свидетельствуют о том, что отношения между Белым домом и Киевом вступили в новый этап напряженности.