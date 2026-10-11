В надежде на лучшую жизнь: у берегов государств Персидского залива затонуло судно с мигрантами

Недалеко от побережья восточноафриканского государства Джибути потерпело крушение и затонуло переполненное мигрантами судно. Согласно последним данным, в результате этой страшной трагедии официально погибли 109 человек, среди них — 15 малолетних детей.

Еще 116 пассажиров считаются пропавшими без вести, в настоящее время в районе продолжается экстренная спасательная операция.

Как произошла трагедия? Крушение, случившееся ночью

Основные факты о деталях и масштабах происшествия:

Место и время крушения: Трагедия произошла в ночь с 8 на 9 октября 2026 года у берегов района Годерия (Гухере) на севере Джибути;

Перегруженность судна: По предварительным подсчетам, на борту плавсредства находилось примерно 305–350 человек ;

Выжившие: В результате принятых оперативных мер живыми удалось спасти лишь 80 пассажиров.

Какова была цель мигрантов?

Люди, бежавшие от тяжелых условий жизни, были вынуждены выбрать опасный морской путь:

Поездка в поисках работы: Большая часть мигрантов намеревалась через Йемен добраться до богатых стран Персидского залива, найти там работу и отправлять доход своим семьям;

Опасный маршрут: Морской путь из Африканского Рога (Сомали, Эфиопия, Эритрея и Джибути) в сторону Йемена контролируется торговцами людьми и считается одним из самых опасных миграционных маршрутов в мире.

В настоящее время береговая охрана Джибути и местные спасатели проводят поисково-спасательные мероприятия с целью обнаружения остальных пропавших без вести пассажиров.