Микель Артета высказался о неудачной серии «Манчестер Сити»
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал последние неудачи своего предстоящего соперника — «Манчестер Сити». Напомним, что «горожане» не могут одержать победу в Английской Премьер-лиге уже четыре матча подряд.
«Энцо умеет доносить свои идеи до футболистов»
Испанский специалист подчеркнул, что не согласен с мнением о кризисе в стане соперника, отметив, что «Сити» под руководством Энцо Марески в последних играх просто не везет:
«Я думаю, дело не в их форме или качестве игры. В некоторых матчах им просто не сопутствует удача. Это мое личное мнение, основанное на анализе. Энцо очень хорошо понимает игру, имеет четкие игровые принципы и умеет доносить свои идеи до футболистов», — приводит слова Микеля Артеты Арсенал Радар.
Детали центрального противостояния
Два лидера АПЛ встретятся завтра, 29 ноября, в рамках 12-го тура:
Показатели
Официальные данные
Турнир и тур
Английская Премьер-лига, 12-й тур
Пара
«Арсенал» — «Манчестер Сити»
Дата и время матча
29 ноября, в 21:30 по ташкентскому времени
Состояние «Манчестер Сити»
Не могут победить в АПЛ уже 4 матча подряд
Как вы считаете, сможет ли «Манчестер Сити» прервать свою четырехматчевую безвыигрышную серию в завтрашнем центральном матче против «Арсенала», или подопечные Артеты окажутся сильнее?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью с близкими, которые следят за самыми важными матчами Английской Премьер-лиги и мирового футбола!
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