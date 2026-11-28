Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал последние неудачи своего предстоящего соперника — «Манчестер Сити». Напомним, что «горожане» не могут одержать победу в Английской Премьер-лиге уже четыре матча подряд.

«Энцо умеет доносить свои идеи до футболистов»

Испанский специалист подчеркнул, что не согласен с мнением о кризисе в стане соперника, отметив, что «Сити» под руководством Энцо Марески в последних играх просто не везет:

«Я думаю, дело не в их форме или качестве игры. В некоторых матчах им просто не сопутствует удача. Это мое личное мнение, основанное на анализе. Энцо очень хорошо понимает игру, имеет четкие игровые принципы и умеет доносить свои идеи до футболистов», — приводит слова Микеля Артеты Арсенал Радар.

Детали центрального противостояния

Два лидера АПЛ встретятся завтра, 29 ноября, в рамках 12-го тура:

Показатели Официальные данные Турнир и тур Английская Премьер-лига, 12-й тур Пара «Арсенал» — «Манчестер Сити» Дата и время матча 29 ноября, в 21:30 по ташкентскому времени Состояние «Манчестер Сити» Не могут победить в АПЛ уже 4 матча подряд

Как вы считаете, сможет ли «Манчестер Сити» прервать свою четырехматчевую безвыигрышную серию в завтрашнем центральном матче против «Арсенала», или подопечные Артеты окажутся сильнее?

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