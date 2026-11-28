Певец Мустафо представил вниманию поклонников свою новую творческую работу. 21 ноября артист опубликовал на платформе YouTube кавер-версию песни под названием «Ölürüm Vallah».

Это исполнение за короткое время вызвало интерес у зрителей. Поклонники, прослушавшие песню, делятся своими впечатлениями в комментариях и тепло принимают исполнение артиста.

Какое впечатление на вас произвела интерпретация этой песни в исполнении Мустафо? Понравилось ли вам его исполнение? Оставляйте свое мнение в комментариях.