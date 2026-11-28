Мустафо исполнил кавер на песню «Ölürüm Vallah» (видео)
Культура1 мин чтения27
Певец Мустафо представил вниманию поклонников свою новую творческую работу. 21 ноября артист опубликовал на платформе YouTube кавер-версию песни под названием «Ölürüm Vallah».
Это исполнение за короткое время вызвало интерес у зрителей. Поклонники, прослушавшие песню, делятся своими впечатлениями в комментариях и тепло принимают исполнение артиста.
Какое впечатление на вас произвела интерпретация этой песни в исполнении Мустафо? Понравилось ли вам его исполнение? Оставляйте свое мнение в комментариях.
Следующая новость
Вам понравилась статья?
Следите за Zamin:Telegram-каналСледить в Google
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…