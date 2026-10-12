Аэропорт Саудовской Аравии подвергся нападению в четвертый раз за неделю

·70·Мир
Аэропорт Саудовской Аравии подвергся нападению в четвертый раз за неделю

Международный аэропорт имени короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде вновь стал мишенью для атаки. В результате повторяющихся в последние дни нападений есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что в результате атаки 11 октября погиб гражданин Пакистана, по меньшей мере 11 человек получили ранения. Инфраструктуре аэропорта также нанесен ущерб. Под ударом оказались в основном терминалы 3 и 4, обслуживающие внутренние рейсы, после инцидента там вспыхнул пожар.

По данным источника, аэропорт подвергался нападениям четыре раза за последние пять дней. Он приостановил работу после ракетного удара 10 октября. Сообщалось, что в результате предыдущей атаки погибли 13 человек и более 300 получили ранения. Среди погибших были граждане восьми государств, в числе пострадавших — двое граждан Узбекистана.

Кроме того, саудовские официальные лица сообщили, что 11 октября атакам подверглись международный аэропорт имени короля Фахда близ Даммама, а также два объекта нефтяной компании Сауди Арамко. По словам пассажира, общавшегося с Reuters, снаряд упал на взлетно-посадочную полосу рядом с несколькими самолетами, стоявшими в аэропорту, что привело к пожару.

Нападения связывают с йеменскими хуситами. Ранее они призывали самолеты покинуть воздушное пространство Саудовской Аравии и объявили королевство «зоной военных операций».

Развитие ситуации и вопрос о том, кто возьмет на себя ответственность за нападения, еще предстоит уточнить.

Саудовская АравияМеждународный аэропорт имени короля ХалидаЙеменские хуситынефтяная компания Saudi Aramco
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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