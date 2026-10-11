Узбекистан решительно осудил нападение на аэропорт Эр-Рияда

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии решительно осудило нападение хуситов на международный аэропорт имени короля Халида в столице страны Эр-Рияде. Об этом министерство выпустило официальное заявление 11 октября.

МИД выразил глубокую скорбь в связи с тем, что в результате данной атаки погибли невинные люди и пострадали представители мирного населения.

Министерство выразило соболезнования родным и близким погибших, а также пожелало скорейшего и полного выздоровления пострадавшим. Узбекистан также вновь подчеркнул свою поддержку суверенитета, территориальной целостности и безопасности Саудовской Аравии.

В заявлении отмечается, что нападения на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры являются грубым нарушением международного права. Была особо подчеркнута необходимость незамедлительного прекращения подобных действий.

МИД Узбекистана призвал все стороны к сдержанности, отметив важность недопущения дальнейшего роста напряженности в регионе. Вместе с тем, прозвучал призыв решать разногласия путем диалога и дипломатическими методами в соответствии с принципами международного права и Устава ООН.

Министерство заявило о солидарности Узбекистана с народом и правительством Саудовской Аравии, еще раз подтвердив приверженность обеспечению мира, стабильности и безопасности в регионе.