Иранская девушка за 21 секунду разобрала и собрала автомат Калашникова (видео)

В социальных сетях распространилось видео, на котором молодая иранская девушка демонстрирует мастерство по разборке и сборке автомата Калашникова. По сообщениям, она справилась с этой задачей примерно за 21 секунду. Об этом передает Аренора.

На видео запечатлено, как девушка стремительно разбирает автомат, а затем собирает его обратно. Некоторые СМИ связывают этот ролик с кампанией «Джанфада» («Самопожертвование ради Ирана»).

В рамках данной кампании в Иране организуются курсы военной подготовки для добровольцев, в том числе для женщин. Сообщается, что на занятиях обучают навыкам обращения с оружием и готовности к чрезвычайным ситуациям.

Однако подробной информации о личности девушки из этого видео, а также о том, где и когда был снят ролик, не приводится.