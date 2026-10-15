Иранская девочка удивила всех, разобрав и собрав автомат за 21 секунду

·49·Мир
Иранская девочка удивила всех, разобрав и собрав автомат за 21 секунду

В социальных сетях широкое распространение получило видео, запечатлевшее мастерство молодой иранской девушки в обращении с автоматом Калашникова. На кадрах она за очень короткое время разбирает оружие, а затем собирает его обратно.

Согласно появившимся сообщениям, она справилась с этой задачей всего за 21 секунду. Быстрые и ловкие движения девушки привлекли внимание интернет-пользователей.

В некоторых источниках нормативом для неполной разборки автомата Калашникова указывается 15 секунд, а для его сборки — 25 секунд. Однако эти показатели могут зависеть от конкретных условий тренировок и применяемых критериев.

Видео вызвало неоднозначную реакцию в интернете. Если одни пользователи признали мастерство и скорость девушки, то другие критически обсудили вопрос привлечения детей и молодежи к занятиям, связанным с оружием.

Таким образом, короткое видео вызвало споры не только вокруг навыков девушки, но и об участии молодежи в тренировках с использованием оружия.

автомат Калашниковабыстрое движение девушкитренировка с оружием
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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