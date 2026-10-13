С 9 по 11 октября 2026 года в Швеции прошел чемпионат Европы среди кроликов. По данным Шведской федерации прыжков кроликов, соревнования были организованы в городе Бостад.

На чемпионате кролики соревновались в преодолении препятствий на прямых и извилистых дорожках, а также в прыжках в высоту и в длину. Для прохождения квалификации по прыжкам в высоту кролик должен был преодолеть планку на высоте не менее 75 сантиметров, а в прыжках в длину — прыгнуть как минимум на 2 метра.

Прыжки кроликов — это вид спорта, получивший широкое распространение в Скандинавии. По информации Шведской федерации прыжков кроликов, он появился в стране в конце 1970-х годов. Первые правила соревнований были созданы под влиянием конного спорта (конкура), а затем адаптированы для кроликов.

Сегодня этот вид спорта широко распространен в таких странах, как Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания. Соревнования по прыжкам кроликов также проводятся в Германии, Швейцарии и Чехии.