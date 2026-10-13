Британское правительство ввело ограничения на общение с чат-ботами

В Великобритании введены неожиданные и строгие ограничения на порядок работы государственных служащих с чат-ботами на базе искусственного интеллекта. Согласно новому правилу, принятому правительством, чиновникам официально запрещено проявлять вежливость при общении с нейросетями, в частности, использовать такие слова, как «пожалуйста» и «спасибо».

За этим решением, которое поначалу может показаться забавным, стоят огромные финансовые затраты и глобальные экологические проблемы.

Почему лишнее «спасибо» стоит денег и наносит вред природе?

Системы искусственного интеллекта основаны не на человеческом разуме, а на огромных вычислительных алгоритмах:

Лишние токены и нагрузка на серверы: Для крупных языковых моделей (LLM) каждое дополнительное слово считается токеном, который обрабатывается как сложный программный код. Излишние вежливые фразы в запросах требуют дополнительной вычислительной мощности;

Расход электричества и воды: Каждый праздный запрос приводит к тому, что графические процессоры и видеокарты в центрах обработки данных (дата-центрах) потребляют больше электроэнергии. При этом для охлаждения перегревающихся серверов расходуются тысячи литров чистой воды;

Экономия государственного бюджета: Если убрать лишние слова из миллионов промптов, можно значительно сэкономить реальные государственные средства, направляемые на цифровую инфраструктуру.

Новые обязательные требования для госслужащих

Распоряжением правительства для британских чиновников были утверждены строгие стандарты использования искусственного интеллекта:

Короткие и точные промпты: Запросы должны формироваться максимально лаконично, просто и без лишних вводных слов;

Тест «Смогу ли я сделать это сам?»: Перед открытием чат-бота госслужащие обязаны задать себе вопрос: «Действительно ли для выполнения этой задачи необходим искусственный интеллект или я могу справиться сам?»

Этот опыт Великобритании показывает, что в современном мире целевое и экономное использование искусственного интеллекта становится важным условием экологической повестки дня.