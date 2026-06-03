Beeline против мошенников: к Кибербабушке присоединился Киберпацан

Оператор «ВымпелКом» (бренд Beeline) расширил систему борьбы с телефонным мошенничеством. К ИИ-модели «Кибербабушка», которая ранее общалась с преступниками от имени пожилых людей, теперь добавился новый персонаж — «Киберпацан». Об этом сообщает Иксбт.ком .

Новая модель искусственного интеллекта специализируется именно на сценариях, направленных на обман подростков. По данным компании, в будущем планируется расширить состав «киберсемьи». При этом, когда мошенник звонит любому абоненту, он сталкивается с виртуальным собеседником, соответствующим профилю владельца номера.

Технология работает следующим образом: алгоритм анализирует входящий звонок от мошенника, после чего большая языковая модель (LLM) генерирует контекстно-зависимый текст ответа. Этот текст преобразуется в речь в режиме реального времени и транслируется преступнику. Главная цель — убедить мошенника, что он разговаривает с реальным человеком, и заставить его впустую тратить время и ресурсы.

По объяснению специалистов Beeline, подростки являются второй по значимости группой риска для мошенников после пожилых людей. Преступники часто представляются сотрудниками школ, вузов или госорганов, пытаясь получить у детей личные данные или заставить их выполнить определенные действия.

«Киберпацан» обучен распознавать именно такие уловки и правдоподобно на них реагировать. Данная услуга доступна пользователям сервиса «Моя безопасность» в бесплатном базовом тарифе. По словам директора по антифроду Петра Алферова, запуск проекта призван усилить безопасность детей в период летних каникул.