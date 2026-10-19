Марко Рубио сделал заявление по конфликту на Украине и раскрыл цель США

Госсекретарь США Марко Рубио дал оценку продолжающимся боевым действиям и кровавым столкновениям на территории Украины, выступив с важным заявлением, привлекшим внимание мирового сообщества.

Глава внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что в данном конфликте ни одна из сторон не сможет одержать победу, а ежедневные потери достигают трагических цифр.

«25 тысяч жертв ежемесячно»: откровенная оценка Рубио

Госсекретарь США охарактеризовал реальную ситуацию на поле боя и ее последствия для человечества следующим образом:

Конфликт без победителей: «В войне на Украине никто не победит. Каждый день гибнут люди, фиксируются непрекращающиеся взрывы и масштабные разрушения;

Ужасающая статистика: В результате войны ежегодно — вернее, ежемесячно — жизни лишается примерно 25 тысяч человек . Жертвы и потери такого масштаба уничтожают будущее;

Усилия, направленные на мир: Правительство США активно работает над механизмами незамедлительного прекращения конфликта и его урегулирования дипломатическим путем».

Позиция Вашингтона: остановка конфликта — приоритетная задача

Заявление Марко Рубио демонстрирует прагматичный подход новой администрации США к затяжному военному кризису:

Крах инфраструктуры и человеческого капитала: Война превращает города в руины, нанося обеим сторонам невосполнимый экономический и демографический урон;

Необходимость дипломатических переговоров: Было еще раз подчеркнуто, что цель Вашингтона заключается в прекращении бессмысленных жертв и содействии возвращению за стол переговоров.

Открытое признание главным дипломатом США этой реальности свидетельствует о том, что в ближайшие дни на международной арене могут быть выдвинуты новые политические инициативы по урегулированию украинского кризиса.