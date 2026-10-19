Марко Рубио сделал заявление по конфликту на Украине и раскрыл цель США
Госсекретарь США Марко Рубио дал оценку продолжающимся боевым действиям и кровавым столкновениям на территории Украины, выступив с важным заявлением, привлекшим внимание мирового сообщества.
Глава внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что в данном конфликте ни одна из сторон не сможет одержать победу, а ежедневные потери достигают трагических цифр.
«25 тысяч жертв ежемесячно»: откровенная оценка Рубио
Госсекретарь США охарактеризовал реальную ситуацию на поле боя и ее последствия для человечества следующим образом:
Конфликт без победителей: «В войне на Украине никто не победит. Каждый день гибнут люди, фиксируются непрекращающиеся взрывы и масштабные разрушения;
Ужасающая статистика: В результате войны ежегодно — вернее, ежемесячно — жизни лишается примерно 25 тысяч человек. Жертвы и потери такого масштаба уничтожают будущее;
Усилия, направленные на мир: Правительство США активно работает над механизмами незамедлительного прекращения конфликта и его урегулирования дипломатическим путем».
Позиция Вашингтона: остановка конфликта — приоритетная задача
Заявление Марко Рубио демонстрирует прагматичный подход новой администрации США к затяжному военному кризису:
Крах инфраструктуры и человеческого капитала: Война превращает города в руины, нанося обеим сторонам невосполнимый экономический и демографический урон;
Необходимость дипломатических переговоров: Было еще раз подчеркнуто, что цель Вашингтона заключается в прекращении бессмысленных жертв и содействии возвращению за стол переговоров.
Открытое признание главным дипломатом США этой реальности свидетельствует о том, что в ближайшие дни на международной арене могут быть выдвинуты новые политические инициативы по урегулированию украинского кризиса.
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