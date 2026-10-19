Марко Рубио сделал заявление по конфликту на Украине и раскрыл цель США

·80·Мир
Марко Рубио сделал заявление по конфликту на Украине и раскрыл цель США

Госсекретарь США Марко Рубио дал оценку продолжающимся боевым действиям и кровавым столкновениям на территории Украины, выступив с важным заявлением, привлекшим внимание мирового сообщества.

Глава внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что в данном конфликте ни одна из сторон не сможет одержать победу, а ежедневные потери достигают трагических цифр.

«25 тысяч жертв ежемесячно»: откровенная оценка Рубио

Госсекретарь США охарактеризовал реальную ситуацию на поле боя и ее последствия для человечества следующим образом:

  • Конфликт без победителей: «В войне на Украине никто не победит. Каждый день гибнут люди, фиксируются непрекращающиеся взрывы и масштабные разрушения;

  • Ужасающая статистика: В результате войны ежегодно — вернее, ежемесячно — жизни лишается примерно 25 тысяч человек. Жертвы и потери такого масштаба уничтожают будущее;

  • Усилия, направленные на мир: Правительство США активно работает над механизмами незамедлительного прекращения конфликта и его урегулирования дипломатическим путем».

Позиция Вашингтона: остановка конфликта — приоритетная задача

Заявление Марко Рубио демонстрирует прагматичный подход новой администрации США к затяжному военному кризису:

  • Крах инфраструктуры и человеческого капитала: Война превращает города в руины, нанося обеим сторонам невосполнимый экономический и демографический урон;

  • Необходимость дипломатических переговоров: Было еще раз подчеркнуто, что цель Вашингтона заключается в прекращении бессмысленных жертв и содействии возвращению за стол переговоров.

Открытое признание главным дипломатом США этой реальности свидетельствует о том, что в ближайшие дни на международной арене могут быть выдвинуты новые политические инициативы по урегулированию украинского кризиса.

Марко РубиоВойна на УкраинеВнешняя политика СШАДипломатическая проблема
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Марко Рубио прибыл в Узбекистан: раскрыты секреты визита администрации ТрампаМарко Рубио прибыл в Узбекистан: раскрыты секреты визита администрации ТрампаСегодня 09:01Марко Рубио в Самарканде: Саида Мирзиёева встретила его личноМарко Рубио в Самарканде: Саида Мирзиёева встретила его личноСегодня 07:28Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в СамаркандГоссекретарь США Марко Рубио прибыл в СамаркандВчера 20:43Стали известны подробности исторического визита Марко Рубио в СамаркандСтали известны подробности исторического визита Марко Рубио в Самарканд14 октября 11:19Марко Рубио прибудет в Узбекистан: в Самарканде пройдет исторический саммит!Марко Рубио прибудет в Узбекистан: в Самарканде пройдет исторический саммит!28 сентября 18:21Apple, Google, Netflix: более 100 американских гигантов инвестируют в УзбекистанApple, Google, Netflix: более 100 американских гигантов инвестируют в Узбекистан26 сентября 10:02
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов