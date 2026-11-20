Самым распространенным паролем в мире снова стал «123456». «Админ» и «12345678» также остались в числе наиболее часто используемых паролей. Об этом говорится в исследовании компании НордПасс за 2026 год.

Исследование было проведено в сотрудничестве НордПасс и НордЛаер Intelligence при поддержке независимых экспертов по кибербезопасности. В нем были проанализированы пароли, ставшие достоянием общественности в результате утечек данных и распространенные в базах даркнета в период с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года. Исследование охватило тенденции использования паролей в 44 странах.

Согласно отчету, «123456» занимал первое место как самый часто встречающийся пароль в семи из восьми выпусков рейтинга НордПасс. В рейтинге этого года тройка лидеров также не изменилась: «123456» на первом месте, «админ» — на втором, а «12345678» — на третьем.

Кроме того, «1234» впервые вошел в пятерку лидеров, а «пассворд» опустился на седьмое место.

Исследователи выяснили, что на выбор паролей влияет и массовая культура. Имена спортсменов, музыкантов, названия видеоигр, аниме и социальных сетей часто встречаются в паролях. Например, были зафиксированы такие комбинации, как «Леброн0319», «Саваге20», «roblox.ком1» и «скибидитоилет».

Пандемия КОВИД-19 также повлияла на выбор паролей пользователями. В список были включены такие комбинации, как «Ковид@19», «Ковид-19» и «корона2020». В исследовании также отмечается, что с февраля по октябрь 2020 года среднее количество паролей у пользователей увеличилось на 25 процентов.

Эксперты НордПасс рекомендуют использовать сложные пароли, состоящие как минимум из 15 символов. Такие пароли должны содержать заглавные и строчные буквы, цифры и специальные символы. Также рекомендуется выбирать отдельный пароль для каждой учетной записи и включать многофакторную аутентификацию.