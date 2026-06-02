Глава NASA сделал заявление об инопланетянах и разбившихся кораблях

·208·Технологии
Глава NASA сделал заявление об инопланетянах и разбившихся кораблях
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Глава NASA Джаред Айзекман сообщил, что у американского космического агентства нет никаких документальных свидетельств о крушении кораблей инопланетян или обнаружении их тел. Он закрыл эту тему, отвечая на вопросы о возможных контактах человечества с внеземными цивилизациями на форуме КНБК CEO Кункил Суммит в Вашингтоне. Об этом сообщает Иксбт.ком .

По словам Айзекмана, у NASA нет доказательств, подтверждающих популярные теории о крушениях НЛО, которые якобы скрываются правительством США. При этом он отметил наличие материалов об объектах, природу которых пока не удалось определить — так называемых неопознанных аномальных явлениях (UAP).

Президент США Дональд Трамп продвигает эту инициативу по всему правительству. Он распорядился собрать все соответствующие файлы и сделать их публичными, чтобы люди могли сделать собственные выводы. Айзекман назвал эту инициативу отличной, но подчеркнул, что лично у него нет информации о телах инопланетян.

Тема НЛО и инопланетной жизни вновь оказалась в центре внимания после заявления Дональда Трампа в феврале. Тогда он пообещал начать публикацию секретных правительственных документов по этой теме. Для этого министру обороны Питу Хегсету и соответствующим ведомствам были даны поручения.

Ожидается, что открытие архивов позволит общественности ознакомиться с секретной информацией, которая десятилетиями порождала различные теории. Пока NASA ограничивается предоставлением открытого доступа к файлам о зафиксированных неопознанных явлениях.

NASAДжаред АйзекманДональд ТрампНЛОКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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