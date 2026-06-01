В Коканде приняты меры в отношении инстаблогера, пытавшегося организовать несанкционированный автопробег

В городе Коканд Ферганской области была предотвращена ситуация, которая могла создать угрозу общественному порядку и безопасности дорожного движения. Сообщается, что блогер из Instagram Д.У. намеревался организовать несанкционированное массовое мероприятие.

Как стало известно, блогер распространил видеообращение о сборе автомобилей с красивыми номерами перед городским супермаркетом 31 мая 2026 года в 17:00. Однако соответствующее разрешение на проведение данного собрания получено не было.

В результате оперативных действий сотрудников ОВД города Коканд правонарушение было предотвращено. С гражданином Д.У. была проведена разъяснительная работа.

В это же время стало известно, что его сообщник Ж.М. не подчинился законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, оказал сопротивление и нарушил общественный порядок.

По данному факту в отношении Д.У. и Ж.М. были оформлены административные документы, дело направлено в судебные органы.