В ходе мероприятий «Безопасная и здоровая страна» раскрыт ряд преступлений

·36·Общество
В ходе мероприятий «Безопасная и здоровая страна» раскрыт ряд преступлений

В ходе оперативных рейдов, проведенных совместно сотрудниками СГБ и МВД, были пресечены случаи незаконного хранения, перевозки наркотических средств и выращивания каннабиса.

В Норинском районе Наманганской области в доме гражданина 1961 года рождения было обнаружено 1 килограмм 595 граммов марихуаны. По предварительным данным, вещество хранилось для последующей продажи.

В Чартокском районе установлено, что лицо 1973 года рождения выращивало на своем приусадебном участке 839 кустов каннабиса.

В Самаркандской области в районе Ургут был остановлен гражданин 1995 года рождения, следовавший на автомобиле через территорию Тойлок. У него в качестве вещественного доказательства было изъято 20 граммов героина.

В Кушкопирском районе Хорезмской области установлено, что лицо, ранее судимое за торговлю наркотиками, выращивало 36 кустов каннабиса.

В городе Янгиюль Ташкентской области гражданин, также ранее судимый за аналогичное преступление, ухаживал за 22 кустами каннабиса в теплице на своем дворе.

В одном из домов в Кургантепинском районе Андижанской области на приусадебном участке было обнаружено 10 кустов каннабиса.

Все конфискованные наркотические средства и растения оформлены в установленном порядке. В настоящее время по каждому случаю продолжается доследственная проверка.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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