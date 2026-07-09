Трагедия на стройплощадке в Яшнабаде: 25-летний рабочий погиб под бетонной плитой

·37·Общество
Трагедия на стройплощадке в Яшнабаде: 25-летний рабочий погиб под бетонной плитой

На одной из строительных площадок в Яшнабадском районе города Ташкента произошел тяжелый несчастный случай. Сообщается, что 3 июля во время работы 25-летний рабочий оказался под бетонной плитой и скончался на месте происшествия.

Погибший был уроженцем Сурхандарьинской области. В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины случившегося и проверяют, соблюдались ли правила техники безопасности на строительном объекте.

Рабочий оказался под бетонной плитой

Согласно имеющимся данным, несчастный случай произошел непосредственно в процессе строительных работ.

25-летний гражданин во время смены оказался зажат под бетонной плитой. Очевидцы незамедлительно сообщили о случившемся в Министерство по чрезвычайным ситуациям и службу скорой медицинской помощи.

Спасатели применили спецтехнику

Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли тело погибшего из-под завалов с помощью специальной техники.

Однако из-за тяжести полученных травм рабочий скончался еще до того, как его удалось достать из-под обломков.

Детали происшествия выясняются

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту данной трагедии.

Основное внимание уделяется тому, в какой степени на строительной площадке соблюдались требования охраны труда.

Вопрос безопасности в строительстве снова на повестке дня

Эта трагедия в Яшнабаде вновь сделала актуальным вопрос безопасности рабочих на строительных объектах.

Окончательное заключение по инциденту будет озвучено после завершения расследования. Смерть 25-летнего рабочего стала очередным напоминанием о том, что в строительной сфере каждое правило безопасности напрямую связано с человеческой жизнью.

ЯшнабадТашкентСурхандарья
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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