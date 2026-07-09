«Отправлю переписку твоему мужу»: вынесен приговор парню, шантажировавшему женщину

·42·Общество
«Отправлю переписку твоему мужу»: вынесен приговор парню, шантажировавшему женщину

В городе Шахрисабз Кашкадарьинской области вынесен приговор молодому человеку, который угрожал замужней женщине разглашением её личной переписки и аудиосообщений, вымогая у неё деньги и золотые украшения на общую сумму около 86,3 миллиона сумов.

Согласно материалам суда, парень, обучавшийся на заочном отделении одного из вузов Шахрисабза, познакомился с женщиной в 2025 году через социальные сети. Вскоре между ними возникли близкие отношения.

В дальнейшем молодой человек начал систематически требовать у неё деньги, угрожая отправить сохраненные в его телефоне переписку и аудиосообщения её мужу и детям, а также распространить их в социальных сетях.

Сообщается, что в период с ноября 2025 года по март 2026 года женщина под давлением частями передала парню 75 миллионов сумов. В те моменты, когда у неё не было наличных, она была вынуждена отдавать золотые украшения стоимостью 11 миллионов 300 тысяч сумов.

Однако подсудимый на этом не остановился и в марте 2026 года потребовал ещё 20 миллионов сумов. Когда женщина заявила, что не может найти такую сумму, парень посоветовал ей взять кредит.

После этого потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. В ходе оперативного мероприятия молодой человек был задержан с поличным при получении очередной части вымогаемых денег — 10 миллионов сумов.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей о вымогательстве. Учитывая полное возмещение материального ущерба, подсудимому было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года.

Также мобильный телефон iPhone 13 Pro, использовавшийся при совершении преступления, был конфискован и обращен в доход государства.

ШахрисабзКашкадарьяiPhone 13 Pro
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Charos
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